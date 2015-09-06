سلطان بن زايد: تضحيات أبنائنا يعتز بها كل إماراتي وعربي

نعى سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، ممثل صاحب السمو رئيس الدولة، جنود الإمارات البواسل، الذين استشهدوا أمس في مأرب في اليمن أثناء أداء الواجب الوطني ضمن قوات التحالف العربي في عملية إعادة الأمل باليمن دفاعاً عن الحق والعدل ونصرة المظلوم، سائلاً الله جل وعلا أن يسكن شهداء الوطن فسيح جناته ويلهم أهلهم وذويهم وشعب الإمارات الصبر والسلوان.

وأكد سموه، مواسياً شعب الإمارات وذوي الشهداء الأبرار، أن هؤلاء الشهداء فخر للإمارات وشعبها، وأن تضحياتهم من أجل نصرة المظلوم وردع الظالم وتخليص اليمن الشقيق من الميليشيات الانقلابية والعدوانية -التي عاثت فساداً وتخريباً- هي هدف نبيل شريف يعتز به كل إماراتي وعربي.

وقدم سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان تعازيه لشعب الإمارات وأسر الشهداء البواسل، مشيراً إلى أنهم قدموا أرواحهم دفاعاً عن العروبة والإسلام والمبادئ والقيم الإنسانية التي قامت عليها دولتنا في مساندة الأشقاء.

وعبر سموه عن اعتزازه بقيادة دولة الإمارات، وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومن خلفهم القوات المسلحة وشعب الإمارات، في مد يد العون للمظلوم أياً كان ومساعدته تأكيداً للمسؤولية الوطنية والإنسانية التي أسسها الوالد القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والتي لم تأل جهدا في العمل على مد يد العون للشقيق والصديق والعمل على استقرار المنطقة وأمنها وازدهارها.

واختتم سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان مواساته بالابتهال إلى الله عز وجل أن يتقبل شهداء الواجب، وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن ينزل السكينة على قلوب ذويهم، وأن يمن على اليمن الشقيق وأمتنا والعالم بالخير والأمن والاستقرار.