حمدان بن زايد: دماء الشهداء لن تذهب هدراً

نعى سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في المنطقة الغربية رئيس هيئة الهلال الأحمر جنود الإمارات البواسل الذين استشهدوا أمس في مأرب في اليمن أثناء أداء الواجب الوطني ضمن قوات التحالف العربي في عملية إعادة الأمل باليمن دفاعاً عن الحق والعدل ونصرة المظلوم، سائلاً الله جل وعلا أن يسكن شهداء الوطن فسيح جناته وأن يلهم أهلهم وذويهم وشعب الإمارات الصبر والسلوان.

وأكد سموه أن دماء الشهداء لن تذهب هدراً وتضحياتهم لن تذهب سدى بل هي الطريق التي ستمهد لمن بعدهم ليكملوا المسيرة المباركة ويشهدوا تحرير أراضي اليمن من براثن الميليشيات الانقلابية والعدوانية.

وأضاف سموه في كلمة له أن شهداءنا الـ 45 وإخوانهم الشهداء الذين سبقوهم في درب الفخر والعزة نفسه ستخلد أسماؤهم في ذاكرة الوطن ووجدان أبنائه بما قدموه من تضحيات شامخة في سبيل واجبهم الوطني.

وقال سموه: «لقد قدم الشهداء الكثير لوطنهم بكل ما أوتوا من قوة وإخلاص وتفان لدرجة أنهم فضلوا تلبية الواجب الوطني بعيدا عن أسرهم وأبنائهم .. وأبوا إلا أن يرزقهم الله الشهادة في خير الأيام يوم الجمعة المباركة».

وأعرب سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان عن خالص تعازيه وصادق مواساته للقيادة الرشيدة وشعب الإمارات وأسر الشهداء سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد شهداء الوطن بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته وأن يتقبلهم مع الصديقين والشهداء وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.