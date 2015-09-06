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اليوم..أشعة الشمس تتعامد على قدس الأقداس بمعبد "هيبس" بالوادى الجديد

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اليوم..أشعة الشمس تتعامد على قدس الأقداس بمعبد "هيبس" بالوادى الجديد اليوم..أشعة الشمس تتعامد على قدس الأقداس بمعبد "هيبس" بالوادى الجديد
قال الأثرى بهجت أحمد إبراهيم مدير منطقة آثار محافظة الوادى الجديد، إن المنطقة بصدد رصد ظاهرة تعامد أشعة الشمس على قدس الأقداس بمعبد هيبس شمال مدينة الخارجة اليوم الأحد، حيث تم رصد ظاهرتين لتعامد الشمس على معبد هيبس خلال العام وهما يوما 7 إبريل و7 سبتمبر من كل عام.

وأكد بهجت فى تصريحاته لـ"اليوم السابع"، أن الظاهرة قيد الدارسة وليست مؤكدة حتى الآن، وأن لجنة من الآثار سوف تتابع شروق الشمس فى الساعة الخامسة صباحًا فى معبد هيبس، حيث تستغرق عملية التعامد من 5 – 7 دقائق، مؤكدا أن هناك معبدين آخرين بالوادى الجديد وهما معبد الغويطة ومعبد دير الحجر يجرى عليهما الدراسة حاليًا وذلك بعد اكتشاف تعامد الشمس عليهما.

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