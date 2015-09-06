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الأهلي يتراجع عن قرار مقاطعة أنشطة اتحاد الكرة

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الأهلي يتراجع عن قرار مقاطعة أنشطة اتحاد الكرة الأهلي يتراجع عن قرار مقاطعة أنشطة اتحاد الكرة

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي في اجتماعه اليوم السبت، التراجع عن قرار مقاطعة أنشطة الاتحاد المصري لكرة القدم، بعد انتهاء أزمة اللاعب أحمد الشيخ.

وكان مجلس إدارة النادي الأهلي قد اتخذ موقفا بمقاطعة مجلس إدارة اتحاد الكرة وعدم المشاركة في أي مسابقة أو أنشطة ينظمها الاتحاد، بداية من 18 أغسطس السابق.

القرار كان بسبب إيقاف أحمد الشيخ لاعب الأهلي الجديد لمدة 4 أشهر وتغريمة 133 ألف جنيه. بحجة التوقيع لناديين في نفس الوقت بعد شكوى الزمالك.

ليعلن الأهلي رفضه للعقوبات الصادرة ضد أحمد الشيخ، وعدم المشاركة في أي مسابقة ينظمها اتحاد الكرة سواء على مستوى الفريق الأول أو على مستوى الناشئين.

وتراجع الأهلي عن مقاطعته بعدما ألغت لجنة التظلمات التابعة لاتحاد كرة القدم المصري عقوبة إيقاف الشيخ.

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