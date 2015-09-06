بالفيديو- صاروخ حسني ورائعة تريكة وبكاء إيتو بأهم 5 أهداف خارجية للفراعنة

يخوض منتخب مصر مواجهة جديدة خارج قواعده يحتاج فيها للفوز حين يحل ضيفا على تشاد الأحد في الجولة الثانية من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2017.

ولقد حقق الفراعنة من قبل العديد من الانتصارات الهامة خارج ملعبهم سواء في تصفيات كأس أمم إفريقيا أو تصفيات المونديال، شهدت بعضها أهدافا حاسمة لا تنسى.

ويطمح منتخب مصر للفوز على مضيفه حتى يستمر على قمة مجموعته التي يتزعمها بفارق الأهداف عن نيجيريا. ومن أجل لهذا، لابد لرجال المدرب هيكتور كوبر زيارة الشباك.

ويستعرض FilGoal.com في التقرير التالي أهم 5 أهداف سجلها منتخب مصر خارج ملعبه في العقدين الأخيرين.

حسني عبد ربه ضد زامبيا

احتاج منتخب مصر للفوز على الرصاصات النحاسية كي يحافظ على آماله في بلوغ نهائيات كأس العالم 2010، صاروخ نجم الدراويش منح المعلم حسن شحاتة الأمل قبل موقعة الجزائر.

أحمد حسن ضد رواندا

قبل الفوز على زامبيا، احتاج الفراعنة للفوز على رواندا في التصفيات نفسها بعد فقدان 5 نقاط في أول مباراتين، أحرز الصقر أحمد حسن هدف الانتصار.

محمد أبو تريكة ضد الكونجو الديموقراطية

في نفس التصفيات لكن في المرحلة السابقة، كان لابد لمصر أن تتعادل على الأقل مع الكونجو الديموقراطية حتى تضمن تأهلها للمرحلة الأخيرة، سجل النجم محمد أبو تريكة هدف الفوز بلمحة فنية رائعة من فوق الحارس.

محمد شوقي ضد الكاميرون

خرج الفراعنة رسميا من صراع التأهل إلى مونديال 2006، لكن محمد شوقي أصر أن يحرم صامويل إيتو ورفاقه من الصعود أيضا، سجل هدف التعادل (1-1) ليمنح كوت ديفوار ظهورها الأول بكأس العالم.

حسام حسن ضد ناميبيا

تقترب تونس من التأهل، تسبق الفراعنة بـ6 نقاط قبل 3 جولات من نهاية تصفيات كأس العالم 1998، ولابد للفراعنة أن يفوزوا على ناميبيا إذا أرادوا القتال حتى الرمق الأخير.

تقدم أصحاب الأرض في الدقيقة 69، تعادل حسام حسن في الدقيقة 77 قبل أن يضيف هادي خشبة الثاني من ركلة جزاء بعد دقيقتين.

احتسب الحكم الكاميروني ركلة جزاء لناميبيا سجلت منها هدف التعادل في الدقيقة 87، قبل أن يسجل العميد هدفا قاتلا في الدقيقة 89.