محكمة الأسرة تقضى بـحبس زوج بدد ما تملكه زوجته وأنفقه على عشيقته

قضت محكمة الأسرة بالسجن سنة ضد الزوج "فايز.ك"، بعد أن اتهمته زوجته "منى.ف"، فى دعوى التبديد التى أقامتها ضده بسبب بيعه كل ما تحتويه شقتهما وإنفاقها على أخرى.

وحملت الدعوى رقم 3879 لسنة 2015، وقالت فيها الزوجة: "استغل زوجى طيبة قلبى وحبى له وخاننى وأنفق كل ما أملك وما أكسبه من عملى على صديقته، ووقع فى حبها وفى النهاية سرق كل ما أملكه فى الشقة فأنا لم أكن أعلم قبل ارتباطى به أنه بتلك الأخلاق البغيضة".

وتابعت: أقمت دعوى خلع ولكنه جعلنى أتنازل عنها بسبب ابنى الوحيد الذى أنجبته منه، فلم أستطع الانفصال عنه وأكملت إلى أن بدأ فى سرقة أموالى وبيع ممتلكاتى الذهبية، وكل ذلك لينفق على من تصغره.. وقد حكمت المحكمة بالحبس لمدة سنة على الزوج، وألزمته بتعويض ورد حق الزوجة.