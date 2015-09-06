الدنيا حر والجو نار.. تعرف على نظام غذائى ونصائح تحميك من الجفاف

ترطيب الجسم أحد الأشياء التى يجب على الأشخاص الاهتمام بمراعاتها لتجنب جفاف الجلد، وخاصة فى هذا الجو الحار، وهو ما يتطلب ضرورة الاهتمام بشرب المياه بصورة كافية على مدار اليوم.

حول ذلك تقول الدكتور نهى أبو الوفاء استشارى التغذية العلاجية وعلاج السمنة والنحافة، إن الجسم يفقد الكثير من السوائل من خلال العرق نتيجة ارتفاع درجات الحرارة الجو والرطوبة، لذلك يجب على الأشخاص شرب قدر جيد للمياة حوالى 8 إلى 12 كوبا على مدار اليوم، لترطيب الجسم وتعويضه عما فقده من أملاح وسوائل خلال نتيجة التعرض للأشعة الشمس لفترات طويلة.

وتتابع د. نهى قائلة: "يجب على الاشخاص الاهتمام بتناول الأطعمة والأغذية والفواكه الغنية بالألياف الغذائية والسوائل مثل الخضراوات والطازجة والبيطيخ والكانتلوب.

وتقدم د. نهى نظام غذائى صحى مناسب لفصل الصيف

الأفطار

الغداء

العشاء

>كوب شاى أو نسكافية خالى من الدسم مضاف إليه معلقة من السكر ويفضل سكر بنى + 3 معلقة فول بدون زيت ومضاف إليه قليل من عصير ليمون +ربع رغيف عيش بلدى> ربع فرخة مشوية أو مسلوقة + خضار سوتية +طبق سلاطة خضراء>أو طبق مكرونة مع 2 قطعة بانية مشوى أو مسلوق +طبق سلاطة خضراء>3 ثمرة تفاح او ست قطع كانتلوب أو شمام.>وفى حالة الجوع بين الوجبات يمكن تناول الفاكهة أكثر من مرة مع مراعاة ولكن بكمية محدودة.