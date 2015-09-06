أخبار عاجلة

مساء الأنوار: تعليق مدحت شلبي على هجوم أحد لاعبي الزمالك ضد ك. محمد حلمي -
مساء الأنوار: مقابلات مع بعض لاعبي سموحة قبل لقاء لقاء بيدفيست -
بالصور.. موقع سقوط سيارة "عروسي الدقهلية" في "بحر دكرنس" -
مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : نمول الصيادين لتسهيل عملهم ولا نحصل على أي دعم من الدولة -
حول العالم في 24 ساعة -
اختفاء شاب قبل زفافه بأيام في أسيوط -
قاعة الزفاف تتحول لـ"سرداق عزاء".. انتشال جثماني العروسين من بحر دكرنس -
مساء dmc - عبد الحفيظ حسين : الأسعار لم ترتفع ولكن قيمة الجنيه هي التي إنخفضت -
فيديو| مواطن يشتري سلحفاة من بائع سمك.. ويكتشف أنها ثروة قومية -
مدير «مستشفى جمصة» يعلق على واقعة الفيديوهات الجنسية للممرضات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

الدنيا حر والجو نار.. تعرف على نظام غذائى ونصائح تحميك من الجفاف

Google+ Print
الدنيا حر والجو نار.. تعرف على نظام غذائى ونصائح تحميك من الجفاف الدنيا حر والجو نار.. تعرف على نظام غذائى ونصائح تحميك من الجفاف
ترطيب الجسم أحد الأشياء التى يجب على الأشخاص الاهتمام بمراعاتها لتجنب جفاف الجلد، وخاصة فى هذا الجو الحار، وهو ما يتطلب ضرورة الاهتمام بشرب المياه بصورة كافية على مدار اليوم.

حول ذلك تقول الدكتور نهى أبو الوفاء استشارى التغذية العلاجية وعلاج السمنة والنحافة، إن الجسم يفقد الكثير من السوائل من خلال العرق نتيجة ارتفاع درجات الحرارة الجو والرطوبة، لذلك يجب على الأشخاص شرب قدر جيد للمياة حوالى 8 إلى 12 كوبا على مدار اليوم، لترطيب الجسم وتعويضه عما فقده من أملاح وسوائل خلال نتيجة التعرض للأشعة الشمس لفترات طويلة.

وتتابع د. نهى قائلة: "يجب على الاشخاص الاهتمام بتناول الأطعمة والأغذية والفواكه الغنية بالألياف الغذائية والسوائل مثل الخضراوات والطازجة والبيطيخ والكانتلوب.

وتقدم د. نهى نظام غذائى صحى مناسب لفصل الصيف

الأفطار


>كوب شاى أو نسكافية خالى من الدسم مضاف إليه معلقة من السكر ويفضل سكر بنى + 3 معلقة فول بدون زيت ومضاف إليه قليل من عصير ليمون +ربع رغيف عيش بلدى

الغداء


> ربع فرخة مشوية أو مسلوقة + خضار سوتية +طبق سلاطة خضراء
>أو طبق مكرونة مع 2 قطعة بانية مشوى أو مسلوق +طبق سلاطة خضراء

العشاء


>3 ثمرة تفاح او ست قطع كانتلوب أو شمام.
>وفى حالة الجوع بين الوجبات يمكن تناول الفاكهة أكثر من مرة مع مراعاة ولكن بكمية محدودة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365