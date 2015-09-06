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اليوم..اجتماع طارئ لهيئة مكتب نقابة الصحفيين لمتابعة أزمة "التحرير"

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اليوم..اجتماع طارئ لهيئة مكتب نقابة الصحفيين لمتابعة أزمة "التحرير" اليوم..اجتماع طارئ لهيئة مكتب نقابة الصحفيين لمتابعة أزمة "التحرير"
أعلن يحيى قلاش نقيب الصحفيين، عن عقد اجتماع طارئ لهيئة مكتب مجلس النقابة، ظهر اليوم الأحد، لمناقشة أزمة قرار غلق جريدة التحرير، وللرد على بيان أكمل قرطام مالك جريدة التحرير.

وكان المهندس أكمل قرطام، رئيس الجمعية العامة للشركاء بجريدة التحرير، قد أصدر بيانًا له، أعلن فيه إيقاف الجريدة اليومية المطبوعة بداية من 1-9-2015، حيث تمت مناقشة الأوضاع المالية المتردية، وعدم إمكانية الاستمرار، والذى انتهى إلى إعطاء مهلة ثلاثة أشهر كمهلة نهائية شريطة تحسن توزيع الجريدة إطراديًا شهرًا بعد شهر ومراقبة الزيادة الشهرية.

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