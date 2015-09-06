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"الصحة" تشكل لجنة لإعادة تسعير ألبان الأطفال ووضع حدٍ أقصى لأسعارها

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"الصحة" تشكل لجنة لإعادة تسعير ألبان الأطفال ووضع حدٍ أقصى لأسعارها "الصحة" تشكل لجنة لإعادة تسعير ألبان الأطفال ووضع حدٍ أقصى لأسعارها
وافق الدكتور عادل عدوى وزير الصحة، على تشكيل لجنة لدراسة تسعير ألبان الأطفال وحديثى الولادة، على أن يتم وضع حد أقصى لأسعارها طبقًا للفئة العمرية.

وقال الدكتور عادل عدوى وزير الصحة، فى تصريحات "اليوم السابع"، إنه سيتم إسناد عملية تسعير ألبان الأطفال إلى إدارة الصيدلة بدلاً من المعهد القومى للتغذية، مشيراً إلى أن ألبان الأطفال شهدت ارتفاعاً كبيراً خلال الفترة الماضية وتحتاج إلى ضوابط.

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