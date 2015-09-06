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وزير التعليم العالى: سأطالب "الأعلى للجامعات" بتجميد تحويل أبناء الضباط

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وزير التعليم العالى: سأطالب "الأعلى للجامعات" بتجميد تحويل أبناء الضباط وزير التعليم العالى: سأطالب "الأعلى للجامعات" بتجميد تحويل أبناء الضباط
قال سيد عبد الخالق، وزير التعليم العالى، إنه طالب المجلس الأعلى للجامعات بتفويضه فى الأمور القومية، خاصة استثناء أبناء الضباط والمستشارين فى التحويل الجغرافى، مضيفًا أن المجلس وافق بالإجماع على هذا الطلب.

وأشار، إلى أنه طالب بتشكيل لجنة لهذا الأمر، إلا أن المجلس قرر منحه تفويضًا فى هذا الشأن، وتابع قائلاً: "هقدم ورقة للمجلس فى الجلسة المقبلة، لتجميد القرار وشكرًا للشعب والإعلام المصرى، لأن الإعلام ماسك فى الموضوع ده معندوش غيره".

وأضاف عبد الخالق، مع الإعلامى وائل الإبراشى فى برنامج " العاشرة مساءً" على قناة دريم، أنه قام بواجبه تجاه فئة مجتمعية من أبناء الشهداء يتحتم على الجميع فى هذه المرحلة مساعدتها بكل قوة، مضيفًا أنه إذا لم يتقبل المجتمع هذا القرار سيتم إلغاؤه فورًا ولن يتم تنفيذه.

وأوضح الوزير، أنه لم يوافق ولم يصدر منه أية قرارات بالموافقة على حالات معينة بعينها، بل إنه تعامل مع الأمر حسب تفويض المجلس له فى هذا الأمر، مضيفًا أنه ليس متمسك بهذا القرار، وإذا طلب منه إلغاءه سيتم إلغاؤه فورًا، مشيرًا إلى أنه لا يوجد فى المجتمع صغير أو كبير، وأنه إذا خير سيختار الطالب المسكين فى التحويل.

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مصر 365