للمرضعات.. علامات تدل أن لبن الرضاعة الطبيعية غير كاف لطفلك

الرضاعة الطبيعية من أهم المراحل فى حياة الأطفال، وقد أكدت جميع الأبحاث التى أجريت على لبن الأم على فوائده العديدة لهم، أهمها زيادة المناعة وبناء العظام والمخ.

وبالتالى فنقص لبن الرضاعة الطبيعية يعد من أكبر المشاكل التى قد تواجهها الأم وطفلها، وفى أغلب الحالات يصعب على المرضع تحديد ومعرفة ما إذا كان لبن الرضاعة الطبيعية لديها كاف للطفل أم لا.

فيما يؤكد صلاح سند أستاذ أمراض النساء والولادة، أن هناك العديد من العلامات التى قد تظهر على الطفل وتشير الى عدم كفاية لبن الرضاعة الطبيعية الذى يتناوله وهى:

>- عدم حصول الطفل على قسط كاف من النوم، وخاصة بعد الرضاعة الطبيعية.

>- كثرة مرات بكاء الطفل دون سببا عضويا واضحا.

>- ضعف وزن الطفل وعدم زيادته بالمعدل الطبيعى لعمره.

>وعن طرق علاج نقص لبن الرضاعة الطبيعية، ينصح سند بضرورة اهتمام المرأة بنوعية الغذاء الذى تتناوله فى تلك الفترة، وأهمها تناول الخضراوات الورقية كالبقدونس والجرجير، والمشروبات الطبيعية الدافئة كالينسون والنعناع والحلبة، وأيضا عصائر الفواكه الطبيعية الطازجة، مع تناول ما لا يقل عن ثلاثة ليترات من الماء يوميا، بواقع كوبين قبل كل رضعه.

>ويؤكد سند أن هناك العديد من الأطعمة التى يشاع خطأ عن دورها وأهميتها فى زيادة إدرار اللبن، على رأسها السكريات والطعام الدسم، والتى لا تمثل أى أهمية تذكر فى زيادة لبن الرضاعة الطبيعية، فضلا عن تسببها فى زيادة الوزن والسمنة.