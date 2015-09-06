شرطة دبي تضيف خاصية جديدة للمكفوفين على تطبيقاتها الذكية

تطلق القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة في الإدارة العامة للخدمات الذكية، خاصية جديدة لفئة المكفوفين، وذلك لإرسال الملاحظات أو الشكاوى بطريقة سهلة، باستخدام تطبيق شرطة دبي، في خطوة تعد الأولى من نوعها.

وأكد العقيد خالد ناصر عبد الرزاق الرزوقي، مدير الإدارة العامة للخدمات الذكية، أنه كان من الضروري التفكير جدياً في كيفية إشعار المكفوفين بتواجدهم معنا

وأثنى محمد الغفلي على هذه الخاصية، بعد تجربتها شخصياً من قبله، وعبر عن إعجابه وامتنانه لجهود شرطة دبي في تصميم التطبيق والخدمات التي يضمها بطريقة تسهل استخدامه، إضافة إلى سرعة استجابة فريق العمل في تطوير الخاصية الجديدة التي كانت بناء على طلبه الذي يعكس رغبة هذه الفئة في وجود مثل هذه الخاصية.

وقال سامر الخواجة أخصائي معلومات، مدير المشروع، إنه سيتم إطلاق الخاصية قريبا في تطبيق شرطة دبي على أجهزة أيفون (iOS)، مشيراً إلى أن فريق العمل قام بتصميم تطبيق شرطة دبي بطريقة محترفة تمكن المستخدمين بجميع فئاتهم من استخدامه، وذلك باتباع المعايير العالمية وتوضيح جميع الخانات والعناوين، بحيث تساعد المستخدمين وخصوصاً عند تفعيل الصوت (Voice Over) واستخدام لغة برايل في الكتابة (Braille Language).