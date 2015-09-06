إنجاز سكن جديد لطالبات «أميركية الشارقة»

أنجزت دائرة الأشغال العامة بالشارقة مشروع إنشاء سكن جديد للطالبات بالجامعة الأميركية في الشارقة، وفق مواصفات عصرية متميزة ومتكاملة توفر بيئة آمنة للطالبات، بتكلفة تبلغ 18 مليون درهم.

وأفاد المهندس علي بن شاهين السويدي رئيس دائرة الأشغال العامة بالشارقة بأن مشروع سكن الطالبات الجديد بالجامعة الأميركية جاء ليواكب الزيادة في عدد الطالبات الراغبات في الدراسة بالجامعة باعتبارها أولى الجامعات المعروفة والمتميزة على الصعيد العالمي، لما تطرحه من برامج أكاديمية ومهنية، ولما تحظى به الجامعة من دعم واهتمام من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

وأضاف: إن الاهتمام البالغ بضرورة توفير سكن للطالبات، يأتي حرصاً من سموه لتوفير بيئة تتسم بالأمن والاستقرار والراحة للطالبات، خلال سنواتهن الدراسية، بشكل يسهم في دعم الإنجاز وتحفيز الإبداع.

وتفصيلاً قال المهندس عبد الله نعمان رئيس قسم الإشراف في دائرة الأشغال العامة، إن مساحة السكن الجديد تبلغ 6435 متراً مربعاً، ويتألف من طابقين، ويضم 105غرف، ليستوعب 160 طالبة.