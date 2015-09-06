بالفيديو - إسبانيا تنتقم من سلوفاكيا وتتصدر في المباراة الـ100 لكاسياس

(إفي): فاز المنتخب الإسباني اليوم بالجولة السابعة من المجموعة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية لكرة القدم (يورو 2016) على ضيفه السلوفاكي بهدفين نظيفين في المباراة التي احتضنها ملعب كارلوس تارتييري بمدينة أوفييدو.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد إسبانيا لـ18 نقطة في صدارة المجموعة بالتساوي مع سلوفاكيا الثانية بفارق الأهداف.

وثأر الـ"ماتادور" بهذه الطريقة من هزيمته في سلوفاكيا بالجولة الثانية بهدفين لواحد.

لاحت أول فرصة خطيرة لسلوفاكيا (ق5) بعدما سدد روبرت ماك كرة أرضية مرت بجوار قائم الحارس إيكر كاسياس الذي تعد مباراة اليوم رقم 100 له بشارة قيادة المنتخب الإسباني.

وردت إسبانيا (ق6) بتمريرة علوية ماكرة في العمق ضربت دفاع الضيوف ليضعها الظهير الأيسر لبرشلونة جوردي ألبا بالرأس في الشباك محرزا الهدف الأول.

سيطر بعدها "الماتادور" على الكرة بصورة كاملة ولكن عاب لاعبوه اللمسة الأخيرة أمام المرمى.

حصلت إسبانيا على ركلة جزاء (ق30) عقب عرقلة الحارس كوزاشيك لمهاجم تشيلسي دييجو كوستا حيث تقدم لها لاعب وسط البرسا أندريس إنيستا ليضعها في المرمى على يسار حارس الضيوف.

تمكن كاسياس بعدها (ق40) من حرمان سلوفاكيا من تقليص النتيجة بعدما تصدى لتسديدة قوية من ماريك هامشيك.

مع بداية الشوط الثاني كاد ديفيد سيلفا لاعب مان سيتي يضيف الهدف الثالث بتسديدة قوية ولكنها كانت في الشباك من الخارج (ق49).

تألق كاسياس مجددا وأنقذ مرماه عقب مرتدة لسلوفاكيا انتهت عند ميشال دوريس (ق51) الذي سددها ولكن حارس بورتو البرتغالي تمكن من ابعادها لركنية.

هدأ أداء إسبانيا مجددا حيث لوحظ انخفاض تركيز اللاعبين وهو الأمر الذي كاد يكلفها هدفا من مرتدة (ق66) ولكن الكرة كانت تسللا.

رد منتخب "لاروخا" (ق71) بعرضية من خوانفران تلتها مقصية مزدوجة من كوستا ولكنها لم تكن في طريقها نحو الشباك حيث حاول سيلفا تغيير مسارها ولكن الكرة خرجت مرتفعة للغاية.

أهدر سيلفا مجددا فرصة ذهبية لاضافة الهدف الثالث عقب تبادل للكرة مع البديل باكو الكاسير الذي دخل المباراة بدلا من دييجو كوستا، حيث انفرد بالمرمى وكاد يراوغ الحارس ولكن الكرة طالت منه لتخرج لضربة مرمى.

مرت الدقائق المتبقية وسط سيطرة من المنتخب الإسباني حتى أطلق الحكم صافرته معلنا نهاية المباراة فوز الماتادور بهدفين.

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