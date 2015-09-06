لحواء.. لو بتعانى من السمنة وضعف الخصوبة ابعدى عن الشطة والمقليات

سبب الإصابة بضعف الخصوبة

أسباب ضعف الخصوبة

نصائح لتجنب ضعف الخصوبة

أرسلت قارئة تسأل، أنها تعانى من تأخر الحمل بسبب ضعف الخصوبة لديها، وأنها تعانى من السمنة، فتريد أن تعرف السبب وراء ذلك، وطرق التخلص من هذه المشكلة؟> وفى هذا السياق، تشير الدكتور رهام مسلمانى أخصائية التغذية العلاجية، أن هناك الكثير من السيدات التى تعانى من تأخر الحمل، وذلك نتيجة لضعف الخصوبة لديهن بسبب زيادة الوزن، أو الحياة الغذائية الخاطئة.>وتتابع أخصائية التغذية العلاجية، أن تناول السيدات للأطعمة ذات الدهون المرتفعة كالمقليات والأطعمة السريعة، وأيضا تناول الأطعمة التى تحتوى على نسبة عالية من الشطة " الحراقة"، والإكثار من تناول المشروبات الغنية بالكافيين، والمخبوزات من أهم أسباب ضعف الخصوبة لديها وتأخر الحمل.>وتضيف أخصائية التغذية العلاجية، أنه على السيدات التى تعانى من تأخر الخصوبة القيام بالتالى:

1- الاهتمام بتناول الغذاء منخفض السعرات الحرارية، كالدجاج والأرانب والأسماك.

>2- الإكثار من تناول الخضراوات والفواكهه كالخس والبرتقال والخيار.

>3- الإكثار من تناول الماء.

>4- كما يمكن تناول المكسرات كاللوز والبندق.

>5- التقليل من تناول الأطعمة الغنية بالنشويات.

>6- ممارسة الرياضة.

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