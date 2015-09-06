لو رايح الحج.. 8 نصائح لتقوية جهازك المناعى أهمها حبة البركة

يسافر الكثير من الحجاج هذه الأيام لأداء مناسك الحج الذى يجتمع فيه ملايين البشر من كل أنحاء العالم لأداء هذه الفريضة.

ومع الزحام الشديد وكثرة الأعداد قد تكون فرصة لانتقال بعض الأمراض، ولذلك يذهب مع فوج الحجاج طبيب دائم لمتابعتهم صحيا، وإعطائهم العديد من الإرشادات لتجنب إصابتهم بأى مرض أثناء السفر أو بعد إتمام هذه الفريضة.

وفى هذا السياق، يشير الدكتور أسامة فكرى استشارى الجهاز الهضمى والكبد ورئيس قسم التغذية العلاجية فى مستشفى دار الشفاء، أن هناك نسبة كبيرة من الحجاج يعانون من ضعف فى الجهاز المناعى لديهم، وهذا يعرضهم للإصابة بالعديد من الأمراض، وقد يعوق ذلك إتمامهم لمناسك الحج.

ويقدم استشارى الجهاز الهضمى والكبد، بعض النصائح للحجاج التى عليهم اتباعها قبل السفر للأراضى المقدسة، وذلك للحفاظ على صحتهم وتقوية الجهاز المناعى لديهم، ومنها:

1- الإكثار من تناول الفواكه التى تحتوى على نسبة عالية من فيتامين سي، كالبرتقال والكيوى والفراولة.

>2- تناول الخضراوات التى تحتوى على نسبة عالية من مضادات ألأكسدة كالبصل الأخضر أو الأحمر، والثوم، والبروكلى.

>3- عند الاستيقاظ من النوم عليك تناول ملعقة من العسل الأبيض.

>4- العرقسوس يقوى الجهاز المناعى.

>5- تناول البقوليات كالفول والعدس والحمص.

>6- تناول الأطعمة التى تحتوى على نسبة عالية من الأوميجا 3 كالأسماك وزيت بذر الكتان.

>7- أخذ القسط الكافى من النوم أى 7 ساعات فى اليوم.

>8- تناول حبة البركة فى الصباح.

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