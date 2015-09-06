3 طرق لعلاج التنيا الملونة

التينيا الملونة أحد الأمراض الجلدية الشائعة الناتجة عن النشاط الزائد للفطريات على سطح الجلد حيث يزداد معدل انتشارها فى البلدان ذات المناخ الحار.

وفى هذا السياق، يشير الدكتور محمد حسين أبو حديد مدرس مساعد الأمراض الجلدية والتناسلية وتجميل الجلد والليزر فى المركز القومى للبحوث، أن الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالتنيا الملونة تتراوح أعمارهم ما بين 20 الى 35 عاما، ولا تحدث العدوى من شخص إلى آخر من خلال استعمال ملابس شخص مريض أو من خلال حمامات السباحة كما هو معتقد عند الكثير.

>ويتابع مساعد الأمراض الجلدية، أن التنيا الملونة تظهر فى صورة طفح جلدى على هيئة بقع صغيرة فى نفس مستوى الجلد، وتكون مختلفة الألوان ما بين البنى الفاتح والوردى والأبيض وقد يشكو الشخص المصاب أحياناً من بعض الحكة خاصة مع الحر وزيادة العرق.

ويقدم د.محمد، أهم طرق العلاج للشخص المصاب بالتنيا الملونة ومنها:

> 1- يتم العلاج عن طريق دهن الأماكن المصابة بكريمات مضادات الفطريات.

>2- وفى حالة انتشار الطفح الجلدى فى جزء كبير من الجسم يمكن استخدام أحد أنواع الشامبو التالى:

>شامبو محتوى على مادة الكيتوكونازول أو شامبو محتوى على مادة سلفيد السلينيوم

>3- و فى الحالات الشديدة أو غير المستجيبة للعلاج الموضعى تستخدم أقراص مضادة للفطريات.