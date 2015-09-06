أخبار عاجلة

مساء الأنوار: تعليق مدحت شلبي على هجوم أحد لاعبي الزمالك ضد ك. محمد حلمي -
مساء الأنوار: مقابلات مع بعض لاعبي سموحة قبل لقاء لقاء بيدفيست -
بالصور.. موقع سقوط سيارة "عروسي الدقهلية" في "بحر دكرنس" -
مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : نمول الصيادين لتسهيل عملهم ولا نحصل على أي دعم من الدولة -
حول العالم في 24 ساعة -
اختفاء شاب قبل زفافه بأيام في أسيوط -
قاعة الزفاف تتحول لـ"سرداق عزاء".. انتشال جثماني العروسين من بحر دكرنس -
مساء dmc - عبد الحفيظ حسين : الأسعار لم ترتفع ولكن قيمة الجنيه هي التي إنخفضت -
فيديو| مواطن يشتري سلحفاة من بائع سمك.. ويكتشف أنها ثروة قومية -
مدير «مستشفى جمصة» يعلق على واقعة الفيديوهات الجنسية للممرضات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

السمنة تسبب السكتات الدماغية وبعض الأورام السرطانية

Google+ Print
السمنة تسبب السكتات الدماغية وبعض الأورام السرطانية السمنة تسبب السكتات الدماغية وبعض الأورام السرطانية
السمنة وزيادة الوزن من أكبر المشاكل التى تواجه الملايين على مستوى العالم، واكتسبت السمنة فى العقود الأخيرة لقب مرض العصر وبجداره بل أكدت العديد من الدراسات أن زيادة الوزن هو البوابة السريعة والطريق المختصر للإصابة بالعديد من الأمراض القاتلة.

هذا ما يؤكده استشارى مناظير الجهاز الهضمى الدكتور محمد أنور سليمان، راصدا عددا من الأمراض الخطيرة والتى تعد السمنة سببا أساسيا للإصابة بها، وهى:

- أمراض القلب.
>- مرض السكرى.
>- بعض أنواع الأورام.
>- السكتات الدماغية.
>- تصلب الشرايين.

ويؤكد سليمان أن النحافة الزائدة أيضا أمرا غير مستحب، وتعرض أصاحبها للإصابة بأمراض لا تقل خطرا عن أمراض السمنة.

والحل تبعا لرأى محمد أنور يبدأ من الحفاظ على الوزن الصحى فى معدله الطبيعى، دون انحراف فى بالزيادة أو النقصان.

وهو ما يمكن تحقيقه بالالتزام على المدى الطويل بعادات غذائية ثابتة، كالحد من تناول النشويات والدهون والسكريات والاهتمام بتناول الفواكة والخضراوات الطازجة، وممارسة النشاط البدنى بجميع صورة وبشكل روتينى.

مع الامتناع عن بعض العادات الغذائية الضارة كشرب الكحوليات والمياه الغازية، والتى تحوى على نسبة عالية من السعرات الحرارية فضلا عن تسببها فى العديد من الأضرار الصحية الأخرى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365