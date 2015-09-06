السمنة تسبب السكتات الدماغية وبعض الأورام السرطانية

السمنة وزيادة الوزن من أكبر المشاكل التى تواجه الملايين على مستوى العالم، واكتسبت السمنة فى العقود الأخيرة لقب مرض العصر وبجداره بل أكدت العديد من الدراسات أن زيادة الوزن هو البوابة السريعة والطريق المختصر للإصابة بالعديد من الأمراض القاتلة.

هذا ما يؤكده استشارى مناظير الجهاز الهضمى الدكتور محمد أنور سليمان، راصدا عددا من الأمراض الخطيرة والتى تعد السمنة سببا أساسيا للإصابة بها، وهى:

- أمراض القلب.

>- مرض السكرى.

>- بعض أنواع الأورام.

>- السكتات الدماغية.

>- تصلب الشرايين.

ويؤكد سليمان أن النحافة الزائدة أيضا أمرا غير مستحب، وتعرض أصاحبها للإصابة بأمراض لا تقل خطرا عن أمراض السمنة.

والحل تبعا لرأى محمد أنور يبدأ من الحفاظ على الوزن الصحى فى معدله الطبيعى، دون انحراف فى بالزيادة أو النقصان.

وهو ما يمكن تحقيقه بالالتزام على المدى الطويل بعادات غذائية ثابتة، كالحد من تناول النشويات والدهون والسكريات والاهتمام بتناول الفواكة والخضراوات الطازجة، وممارسة النشاط البدنى بجميع صورة وبشكل روتينى.

مع الامتناع عن بعض العادات الغذائية الضارة كشرب الكحوليات والمياه الغازية، والتى تحوى على نسبة عالية من السعرات الحرارية فضلا عن تسببها فى العديد من الأضرار الصحية الأخرى.