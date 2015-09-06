المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى يوافق على بدء الدراسة 27 سبتمبر

قال الدكتور محب الرافعى وزير التربية والتعليم إن المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى وافق فى اجتماعه الذى انتهى منذ قليل على بدء الدراسة 27 من سبتمبر الجارى، مؤكدًا أن بدء الدراسة أصبح رسميًا 27 سبتمبر عقب عيد الأضحى المبارك.

وأضاف وزير التربية والتعليم فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن المجلس وافق أيضًا على جميع المواعيد الواردة فى الخطة الزمنية للعام الدراسى، على أن تبدأ امتحانات النقل والشهادات المحلية تبدأ 16 من يناير 2016، مع مراعاة ظروف كل محافظة على حدة.

وأوضح أن إجازة نصف العام الدراسى تبدأ من 30 يناير 2016 حتى 11 فبراير من نفس العام، لافتًا إلى أن امتحانات نهاية العام تبدأ من 14 مايو 2016، على أن تبدأ امتحانات الثانوية العامة 4 من يونيو 2016.

>