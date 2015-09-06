3 وزراء ينتهون من الصورة النهائية لكراسات شروط مشروع المليون و500 ألف فدان

اتفق وزراء الزراعة والرى والإسكان، على الصورة النهائية لكراسة الشروط لمشروع المليون و500 ألف فدان، والتى تشمل كل الجوانب القانونية لكى تضمن الدولة حقها، ويكون المستثمر مطمئنًا.

جاء ذلك خلال استقبال الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى، للدكتور صلاح هلال وزير الزراعة والمهندس مصطفى مدبولى وزير الإسكان.

وشدد الدكتور صلاح هلال، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، على أن تكون الآبار التي ستتولاها وزارة الري لمشروع المليون و500 ألف فدان ليست بعمق كبير حتى توفر التكاليف سواء للوزارة أو للمستثمر.

وقالت وزارة الزراعة، فى بيان لها مساء اليوم، إن د. حسام مغازي، وزير الرى، أكد على الترشيد في استخدام مياه الآبار من خلال وضع أجهزة لتسجيل الترشيد، وحذر من حفر أي بئر عشوائي إلا من خلال وزارة الرى.

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