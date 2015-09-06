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خالد الجندى: لم أقل إن الصحابة لبسوا "حظاظات" ومروجو الشائعات مختلون عقليا

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خالد الجندى: لم أقل إن الصحابة لبسوا "حظاظات" ومروجو الشائعات مختلون عقليا خالد الجندى: لم أقل إن الصحابة لبسوا "حظاظات" ومروجو الشائعات مختلون عقليا
نفى الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، مزاعم البعض التى أكدت أنه قال إن الصحابة كانوا يلبسون السلاسل والحظاظات.

وقال الجندى فى بيان رسمى، اتقوا الله فى صحابة رسولُ اللهِ ( صَلَّى اللهُ عليِهِ وَسَلَّمَ ) ولا تستخدموهم لترويج شائعاتكم السخيفة، والذى يدعى أن الصحابة ( رَضِىَ اللهُ عَنهُم وَأَرضَاهُم ) كانوا يلبسون السلاسل، هو من المختلين عقلياً.

وقال الجندى، إنما كان بعض الصحابة يضع خيطاً فى رقبته، كما فى الأحاديث، ولذلك لا نجد حديثاً واحداً لتحريم لبس السلاسل ( الفضة ) للرجال وليس الذهب فهى محرّمة.

وأشار الجندى، إلى أن الجمهور ذهب لتحريم لبس السلاسل لمخالفتها ( العُرف ) وليس لحديث صريح فى النهى، ورغم ذلك نجد الإمامين ( الغزالى ) و( المتولى ) يصرحان بعدم الحُرمة لعدم الدليل.

أما حديث التشبّه فأكد الجندى، أنه جاء فيما يخص النساء دون سواهم، مضيفا أن السلاسل قد يحتاجها من يخشى على مفتاح أو أغراض أو بطاقات التعريف أو حكم مباراة، أو المرضى المُعالجين بالطاقة المغناطيسية الحديثة مطالبا الجميع بتوخّى الحذر ممن يلفقون الفتاوى على العلماء.

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مصر 365