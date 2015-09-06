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مفاجأة:جورج إسحق ومؤيدو 30يونيو بصحبة هشام قنديل بقران نجل أبوالعلا ماضى

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مفاجأة:جورج إسحق ومؤيدو 30يونيو بصحبة هشام قنديل بقران نجل أبوالعلا ماضى مفاجأة:جورج إسحق ومؤيدو 30يونيو بصحبة هشام قنديل بقران نجل أبوالعلا ماضى
انتهى منذ قليل، عقد قران نجل المهندس أبو العلا ماضى رئيس حزب الوسط، بمسجد الرحمن الرحيم بمدينة نصر، وذلك بحضور عدد من قيادات الأحزاب الإسلامية، والتيار المدنى وهو ما يعد أول مناسبة اجتماعية علنية يشارك فيها أبو العلا ماضى منذ خروجه من السجن قبل أسابيع.

وفى واقعة هى الأولى من نوعها شارك عدد من القيادات السياسية المحسوبة على 30 يونيو فى الحفل، إلى جوار عدد من رموز نظام الرئيس المعزول محمد مرسى.

وتواجد فى قاعة الحفل كل من جورج إسحق عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، وسمير عليش الناشط السياسى، اللذان كانا من المطالبين بعزل مرسى، بينما تواجد فى القاعة نفسها كل من هشام قنديل رئيس الوزراء الأسبق فى عهد محمد مرسى، فضلاً عن أبو العلا ماضى نفسه رئيس حزب الوسط الداعم لنظام الإخوان.

وشارك فى الحفل شخصيات أخرى أبرزهم عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب القوية، ومحمد عبد القدوس عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، وخالد على المحامى والناشط السياسى.

وأكد طارق الملط القيادى السابق بحزب الوسط، أن الحضور فى الحفل اقتصر على الأصدقاء المقربين من أسرة أبو العلا ماضى فقط، بالإضافة لبعض السياسيين، مؤكدًا حضور كل من جورج إسحق وسمير عليش.


>- أبو العلا ماضى يترأس اجتماع الأمانة العامة لحزب الوسط بعد خروجه من السجن

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