ضبط المركب التى كانت تنقل الصيادين الغرقى فى ليبيا

ألقت قوات أمن إسكندرية القبض على طاقم مركب الصيد العائدة من ليبيا والتى كان يستقلها الـ36 صيادا مصريا من قرية برج مغيزل وكفر الشيخ والإسكندرية والتى تم إنقاذ 4 منهم بينما غرق بقية الصيادين.

وأكد أحمد نصار نقيب الصيادين أن طاقم المركب ألقى القبض عليهم بالإسكندرية أثناء عودتهم من المياه الإقليمية الليبية بعد إنزالهم للصيادين فى مركب الصيد التى تم نقلهم فيها وسيتم عرضهم على الأمن الوطنى ونيابة الجمرك بالإسكندرية .

وأضاف: حقيقة الحادث أن الصيادين كانوا متوجهين للعمل فى ليبيا وعندما نزلوا من المركب التى كانت تستقلهم لمركب أخرى ليبية تعرضت لنوه وغرق الصيادون إلا أربعة تم إنقاذهم.