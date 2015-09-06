أخبار عاجلة

مساء الأنوار: تعليق مدحت شلبي على هجوم أحد لاعبي الزمالك ضد ك. محمد حلمي -
مساء الأنوار: مقابلات مع بعض لاعبي سموحة قبل لقاء لقاء بيدفيست -
بالصور.. موقع سقوط سيارة "عروسي الدقهلية" في "بحر دكرنس" -
مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : نمول الصيادين لتسهيل عملهم ولا نحصل على أي دعم من الدولة -
حول العالم في 24 ساعة -
اختفاء شاب قبل زفافه بأيام في أسيوط -
قاعة الزفاف تتحول لـ"سرداق عزاء".. انتشال جثماني العروسين من بحر دكرنس -
مساء dmc - عبد الحفيظ حسين : الأسعار لم ترتفع ولكن قيمة الجنيه هي التي إنخفضت -
فيديو| مواطن يشتري سلحفاة من بائع سمك.. ويكتشف أنها ثروة قومية -
مدير «مستشفى جمصة» يعلق على واقعة الفيديوهات الجنسية للممرضات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

حظك اليوم برج القوس الأحد 2015/9/6

Google+ Print
حظك اليوم برج القوس الأحد 2015/9/6 حظك اليوم برج القوس الأحد 2015/9/6
برج القوس
>يشعر مواليد برج القوس بطاقة إيجابية لا بأس بها، يقابلها غموض فى بعض الأشياء التى ستقابلها فى يومك، لكنها سريعًا ما ينكشف أمامك كل الأمور.

تلجأ لبعض الأمور التى تجاهلتها فى العمل من وقت مضى، ستكون هى أنسب الحلول لبعض مشكلاتك التى ستطرأ عليك.

كما يجب على مولود برج القوس الالتفات إلى صحته وعدم إهمالها فهى بحاجة شديدة إلى عناية.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج القوس
>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج القوس على المستوى المهنى والعملى تحاول كثيرًا إثبات نفسك وقدراتك فى العمل لتكون محل ثقة وتصبح عند حسن ظن رؤسائك بك، لذلك تقوم بأداء المهام الموكلة إليك.
>وعلى الصعيد العاطفى تبادل الثقة بين الحبيبين من أهم أسس العلاقة الطيبة، فحاول أن تكتسب ثقة الحبيب واحذر من ارتكاب الأخطاء التى تشعره بالانزعاج.

وأخيرًا على المستوى الصحى يمر مواليد برج القوس بمرحلة من الضيق النفسى تشعرك بأنك لست على ما يرام، فربما تحتاج إلى الراحة والاسترخاء وسوف تصبح فى حالة أفضل.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى