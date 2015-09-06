حظك اليوم برج القوس الأحد 2015/9/6

حظك اليوم برج القوس>يشعر مواليد برج القوس بطاقة إيجابية لا بأس بها، يقابلها غموض فى بعض الأشياء التى ستقابلها فى يومك، لكنها سريعًا ما ينكشف أمامك كل الأمور.

تلجأ لبعض الأمور التى تجاهلتها فى العمل من وقت مضى، ستكون هى أنسب الحلول لبعض مشكلاتك التى ستطرأ عليك.

كما يجب على مولود برج القوس الالتفات إلى صحته وعدم إهمالها فهى بحاجة شديدة إلى عناية.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج القوس

>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج القوس على المستوى المهنى والعملى تحاول كثيرًا إثبات نفسك وقدراتك فى العمل لتكون محل ثقة وتصبح عند حسن ظن رؤسائك بك، لذلك تقوم بأداء المهام الموكلة إليك.

>وعلى الصعيد العاطفى تبادل الثقة بين الحبيبين من أهم أسس العلاقة الطيبة، فحاول أن تكتسب ثقة الحبيب واحذر من ارتكاب الأخطاء التى تشعره بالانزعاج.

وأخيرًا على المستوى الصحى يمر مواليد برج القوس بمرحلة من الضيق النفسى تشعرك بأنك لست على ما يرام، فربما تحتاج إلى الراحة والاسترخاء وسوف تصبح فى حالة أفضل.

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