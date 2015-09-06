حظك اليوم برج الحمل الأحد 2015/9/6

حظك اليوم لبرج الحمل:

>عاطفيًا: لن تستطيع مولود برج الحمل تحمل البعد عن الشريك فحاول أن تتحدث معه بخصوص المشكلة التى تقع بينكما وسوف تصل بهدوء وحكمة إلى الحل الأمثل.

مهنيًا: لدى مواليد برج الحمل شعور بالطاقة الإيجابية التى تساعدك على إنجاز المهام بشكل متميز يسعد به رئيسك فى العمل، حاول استغلال تلك الطاقة فى تنفيذ الخطط التى وضعتها.

>صحيًا: على الرغم من تحسن حالة الطقس واعتدال الأجواء إلا أنك ستشعر اليوم بحالة من الضعف وعدم القدرة على الخروج، استرح وتناول الأدوية اللازمة لتتخلص من المرض.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج الحمل اليوم:

>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الحمل اليوم أن الطاقة الإيجابية التى تحيط بك اليوم ستساعدك على الوصول إلى الأهداف التى تسعى إليها، وسوف تسمع اليوم أخبارًا جديدة ستسعد بها وتمنحك الشعور بالارتياح، ولكن ماجى فرح تحذرك من أن تشغلك السعادة عن الحفاظ على التقدم فى العمل.>يبدو أن هناك العديد من المواقف التى مررت بها قديمًا لا تزال تؤثر عليك حتى اليوم، لا تدع الإحباط يتمكن منك حتى لا يؤثر هذا الأمر على مستقبلك، حاول التحلى بالثقة حتى تنتصر على الخصور>وتتجاوز المشكلات التى تواجهك فى حياتك، وتنصحك ماجى فرح أن تطلب العون من أحد الأصدقاء الموثوق بهم إذا لزم الأمر.