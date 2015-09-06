حظك اليوم برج الجوزاء الأحد 2015/9/6

حظك اليوم لبرج الجوزاء:

>عاطفيًا: يجب عليك مولود برج الجوزاء ألا تجعل العمل والأصدقاء يأخذان وقتك ويؤثران على علاقتك بالحبيب، واحرص على أن تعوضه فترات غيابك بسبب السفر حتى لا تحدث مشكلات بينكما تؤثر على العلاقة.

مهنيًا: أنت الآن فى مرحلة حساسة فى مجال العمل ومحط أنظار العديد، فحاول الحفاظ على مستوى أدائك الجيد حتى تتمكن من الوصول إلى ما تطمح إليه.

>صحيًا: الحالة الصحية لمواليد برج الجوزاء مستقرة نوعًا ما، ولكنك فى حاجة إلى إجراء بعض التحاليل والفحوصات الطبية، فلا تهمل القيام بها لمصلحتك.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج الجوزاء اليوم:

>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الجوزاء اليوم أنهم فى حاجه إلى الاهتمام بنفسك، فلابد أن تهتم بتلبية رغباتك ولا تنشغل فى العمل وسير الأيام وتترك نفسك، على الرغم من انك تسعى لإرضاء جميع من حولك إلا أنهم لا يقدرون ما تقوم به ما يدفعك للشعور بالانزعاج، حاول أن تخبرهم حتى إذا لم يريدوا.

إذ لم تستطيع مولود برج الجوزاء تعديل الخطط الغامضة التى وضعتها فسوف تحدث بعض الأمور غير المرغوب فيها فى مجال العمل، وتنصحك ماجى فرح أن تعرض على الرؤساء والزملاء فى العمل خطة عمل واضحة حتى يتمكنوا من مساعدتك إذا كنت تثق فى قدراتهم.