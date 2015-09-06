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حظك اليوم برج السرطان الأحد 2015/9/6

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حظك اليوم برج السرطان الأحد 2015/9/6 حظك اليوم برج السرطان الأحد 2015/9/6
عاطفيًا: المشكلات التى تواجهها مولود فى العمل قد تؤثر على العلاقة العاطفية، وهذا الأمر يؤثر سلبًا على حياتك مع الشريك، فحاول أن تنسق الوقت بين العمل والحياة الشخصية.

مهنيًا: لا تنظر بتشاؤم إلى الأحداث التى تحدث اليوم عكس ما كنت تتوقع، فقد تعترض طريقك اليوم بعض العقبات اليوم ولكن لا تيأس واحرص على تخطيها بالتأنى فى التفكير.

صحيًا: يشعر مواليد برج السرطان اليوم بالتحسن فى الحالة النفسية وتتمكن من تخطى الضغوط التى كنت تعانى منها، ويساعدك على ذلك أحد الأصدقاء المقربين.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج السرطان اليوم:
>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج السرطان اليوم أنك تشعر بالقلق الدائم نتيجة الخوف من الفشل، ولكنها تنبهك إلى أن الخوف من الفشل يعنى الفشل أو قد يكون السبب الأساسى فى الفشل، لذلك تنصحك ماجى فرح أن تضع أمامك أهدافًا واضحة واسعى إلى تحقيقها، واصنع ما شئت دون التقييد بأى شىء، واعلم أن إنجاز مهمة واحدة أفضل من الانشغال بالكثير من المهام وعدم تنفيذ أي منها.

هناك العديد من الأمور التى تؤثر على حالتك المزاجية فربما تواجه العديد من العقبات التى تعكر صفو مزاجك، حاول أن تسترخى واحصل على الهدوء وشارك الأمر مع أحد الأشخاص الذين تثق بهم وتعتمد عليهم فى مثل تلك الأمور.

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مصر 365

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