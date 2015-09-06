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حظك اليوم برج العقرب الأحد 2015/9/6

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حظك اليوم برج العقرب الأحد 2015/9/6 حظك اليوم برج العقرب الأحد 2015/9/6

>يشعر اليوم مولود برج العقرب بالضيق بعض الشىء، وتحاول عزل نفسك من الناس، لكن يجب عليك التفاعل بشكل كبير حتى ينتهى هذا الشعور.

يجب عليك التحلى بالصبر اليوم، وأن تنقى كلماتك مع من تتعامل معهم، وتجنب أى صراعات مع من هم حوليك حتى لا تخسر شيئا، حاول اليوم أن تقوم بحل أى أزمات أو تجنبها.

وأخيرًا مولود برج العقرب تحتاج إلى عطلة طويلة وسفر فحاول البحث عنهم، فذلك سيساعدك على التخلص من أى شعور سلبى.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج العقرب اليوم
>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج العقرب اليوم على المستوى المهنى والعملى عليك أن تشارك فى فريق عمل ناجح لتتمكن من إصلاح الأمور مع الزملاء، وتستطيع مواصلة إنجازاتك والتقدم نحو تحقيق الأهداف.

وعلى المستوى العاطفى يقع حاليًا مولود برج العقرب فى علاقة جديد، والتى تساعده فى التخلص من بعض الأزمات والتوتر الذى يمر به بشكل كبير، فحاول الحفاظ عليها، لكن يجب التفكير بعمق واختيار الطريق الصحيح قبل الارتباط حتى تحصل على الاستقرار.

وأخيرًا على المستوى الصحى تصاحبك بعض الآلام الخفيفة، يجب عليك استشارة الطبيب فيما تشعر به حتى لا تطور الأمور.

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مصر 365

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