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حظك اليوم برج الحوت الأحد 2015/9/6

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حظك اليوم برج الحوت الأحد 2015/9/6 حظك اليوم برج الحوت الأحد 2015/9/6

>يشعر مواليد اليوم بطاقة كبيرة، والتى قد تأتى بشكل سلبى بعض الشىء فيشعر بالتوتر، لأنه يريد إنجاز العديد من الأشياء فى وقت واحد، فحاول التغلب على هذا التوتر.

ما يغلب على مولود برج الحوت اليوم التفكير الزائد حول ما قمت به سابقًا، وفى مستقبلك القادم، فقم بترتيب أفكارك، وتحديد ما تريد كسبه من قدرات وما لا تحتاجه.

وأخيرًا حاول تعزيز ثقتك بنفسك بشكل أكبر، والثقة فى قدراتك التى تملكها.
>توقعات علماء الفلك لمواليد برج الحوت اليوم

يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الحوت اليوم على الصعيد العملى والمهنى بعض المشاكل الصغيرة التى سريعًا ما يتم حلها، فحافظ على ثقتك وهدوء من توترك، كما يشغلك بعض الأمور المادية فأختر أولوياتك.
> وعلى المستوى العاطفى يجب عليك عزيزى مولود برج الحوت أن تعمق الفهم بينك وبين الشريك بشكل أكبر حتى تصل إلى الكمال المطلوب.
>وأخيرًا على الصعيد الصحى تستمتع برشاقة وصحة جيدة خلال هذه الأيام فقم باستغلالها بشكل جيد.
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مصر 365

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