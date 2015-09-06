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حظك اليوم برج الجدى الأحد 2015/9/6

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حظك اليوم برج الجدى الأحد 2015/9/6 حظك اليوم برج الجدى الأحد 2015/9/6

>مولود برج الجدى معرض للخطر من خلال محاولاتك لتحقيق أهدافك بطريقة عدوانية وهذا يصيبك بالتوتر، لذلك يجب عليك التوقف وإعادة التفكير فى الأمور المهمة بالنسبة لك، حاول أن تعود خطوة للخلف لمراجعة بعض الأمور.

حاول ألا تنخدع فى بعض الأشخاص، وثق فى حدسك، وكن بقرب من يهتم لشأنك وللمقربين.
>توقعات علماء الفلك لمواليد برج الجدى

يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الجدى اليوم على المستوى المهنى والعملى لا تسعى إلى المغامرة فى مجال العمل اليوم، فربما تعود عليك تلك المغامرة بالخسارة، حاول أن تنظم أمورك حتى تصل إلى مرادك قبل فوات الأوان.

وعلى الصعيد العاطفى تعلم مولود برج الجدى أن الحب هو علاقة بين طرفين، وحبيبك لديه استعداد لأن يفعل الكثير من أجل أن يراك سعيدًا، فماذا ستفعل أنت من أجله، حاول أن تعامله على الأقل بنفس أسلوبه.

وأخيرًا على المستوى الصحى تشعر بالتحسن الملحوظ فى حالتك الصحية، وينتابك الشعور بالاستقرار، فحاول الاستفادة من النظام الغذائى السليم الذى يساعدك على استعادة لياقتك البدنية.

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مصر 365

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