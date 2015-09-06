حظك اليوم برج الثور الأحد 2015/9/6

حظك اليوم برج الثور

>يرغب برج الثور اليوم فى تعلم بعض الأشياء الجديدة، كما تضع جدول زمنى لك لتنجز فيه بعض المهام المختلفة.

لديك العديد من الأفكار التى ستقوم بطرحها اليوم والتى سوف تنال إعجاب من حولك.

>كما ينتظر مولود برج الثور اليوم التعرف على شخوص جديدة قد تدخل مجال حياته، ما يجعل لديه شعور كبير بالمغامرة تجاه هذا الشخص.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج الثور اليوم

>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الثور على المستوى العملى والمهنى مواجهة بعض العقوبات الطفيفة لذلك يجب اتباع التعليمات بدقة متنهية، حاول خلق فرص جديدة إيجابية تساعدك على إتمام مهامك.>وعلى الصعيد العاطفى حاول مولود برج الثور أن تشعر حبيبك بمشاعرك تجاهه بشكل أكبر وأوضح ما عليه الآن فهو فى حاجة إلى ذلك.

وأخيرًا على المستوى الصحى حاول الالتفات أى جسدك والاهتمام به، ممارستك للتمرينات الرياضية هى التى تساعدك على خسارة الوزن الزائد واستعادة اللياقة البدنية وتحسين مزاجك، فاحرص على الحفاظ عليها.