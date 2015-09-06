أخبار عاجلة

مساء الأنوار: تعليق مدحت شلبي على هجوم أحد لاعبي الزمالك ضد ك. محمد حلمي -
مساء الأنوار: مقابلات مع بعض لاعبي سموحة قبل لقاء لقاء بيدفيست -
بالصور.. موقع سقوط سيارة "عروسي الدقهلية" في "بحر دكرنس" -
مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : نمول الصيادين لتسهيل عملهم ولا نحصل على أي دعم من الدولة -
حول العالم في 24 ساعة -
اختفاء شاب قبل زفافه بأيام في أسيوط -
قاعة الزفاف تتحول لـ"سرداق عزاء".. انتشال جثماني العروسين من بحر دكرنس -
مساء dmc - عبد الحفيظ حسين : الأسعار لم ترتفع ولكن قيمة الجنيه هي التي إنخفضت -
فيديو| مواطن يشتري سلحفاة من بائع سمك.. ويكتشف أنها ثروة قومية -
مدير «مستشفى جمصة» يعلق على واقعة الفيديوهات الجنسية للممرضات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

حظك اليوم برج الدلو الأحد 2015/9/6

Google+ Print
حظك اليوم برج الدلو الأحد 2015/9/6 حظك اليوم برج الدلو الأحد 2015/9/6


>يفكر مولود برج الدلو كثيرًا خاصة فى كيفية التعامل مع الأمور الجديدة خاصة مع وجود بعض المشروعات التى تأخذ جزءًا من اهتمامك.
>تحتاج إلى راحة كبيرة ربما تلاقيها اليوم فى عشاء أو حفل رومانسى هادئ للغاية يكسر الروتين الذى مررت به فى الأيام الماضية.
>تستطيع إثبات ذاتك فى العمل، ولكن الحساسية الكبيرة التى تتعامل بها مع الزملاء قد تعرضك للإحراج فى بعض الأمور.
>

توقعات علماء الفلك لمواليد برج الدلو اليوم


>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الدلو اليوم على الصعيد المهنى والعملى تقدم واضح لك فى العمل، وتسير على خطى ثابتة وقوية.

أما على المستوى العاطفى لدى مولود برج الدلو خطط واضحة ومستقبلية يقوم بتنفيذها مع الشريك، يجعل حياتكم تسير بشكل جيد للغاية فحافظ عليها.
>وأخيرًا على المستوى الصحى ربما تعانى اليوم من وعكة صحية طفيفة، ولكنك سرعان ما تتلاشى خلال المساء، فلا داعى للقلق فلن تؤثر على حالتك الصحية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى