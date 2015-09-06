حظك اليوم برج الدلو الأحد 2015/9/6

توقعات علماء الفلك لمواليد برج الدلو اليوم

>يفكر مولود برج الدلو كثيرًا خاصة فى كيفية التعامل مع الأمور الجديدة خاصة مع وجود بعض المشروعات التى تأخذ جزءًا من اهتمامك.>تحتاج إلى راحة كبيرة ربما تلاقيها اليوم فى عشاء أو حفل رومانسى هادئ للغاية يكسر الروتين الذى مررت به فى الأيام الماضية.>تستطيع إثبات ذاتك فى العمل، ولكن الحساسية الكبيرة التى تتعامل بها مع الزملاء قد تعرضك للإحراج فى بعض الأمور.>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الدلو اليوم على الصعيد المهنى والعملى تقدم واضح لك فى العمل، وتسير على خطى ثابتة وقوية.

أما على المستوى العاطفى لدى مولود برج الدلو خطط واضحة ومستقبلية يقوم بتنفيذها مع الشريك، يجعل حياتكم تسير بشكل جيد للغاية فحافظ عليها.

>وأخيرًا على المستوى الصحى ربما تعانى اليوم من وعكة صحية طفيفة، ولكنك سرعان ما تتلاشى خلال المساء، فلا داعى للقلق فلن تؤثر على حالتك الصحية.