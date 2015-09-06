أخبار عاجلة

مساء الأنوار: تعليق مدحت شلبي على هجوم أحد لاعبي الزمالك ضد ك. محمد حلمي -
مساء الأنوار: مقابلات مع بعض لاعبي سموحة قبل لقاء لقاء بيدفيست -
بالصور.. موقع سقوط سيارة "عروسي الدقهلية" في "بحر دكرنس" -
مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : نمول الصيادين لتسهيل عملهم ولا نحصل على أي دعم من الدولة -
حول العالم في 24 ساعة -
اختفاء شاب قبل زفافه بأيام في أسيوط -
قاعة الزفاف تتحول لـ"سرداق عزاء".. انتشال جثماني العروسين من بحر دكرنس -
مساء dmc - عبد الحفيظ حسين : الأسعار لم ترتفع ولكن قيمة الجنيه هي التي إنخفضت -
فيديو| مواطن يشتري سلحفاة من بائع سمك.. ويكتشف أنها ثروة قومية -
مدير «مستشفى جمصة» يعلق على واقعة الفيديوهات الجنسية للممرضات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

حظك اليوم برج الأسد الأحد 2015/9/6

Google+ Print
حظك اليوم برج الأسد الأحد 2015/9/6 حظك اليوم برج الأسد الأحد 2015/9/6

لبرج الأسد:


>عاطفيًا: يرى الحبيب اليوم المجهودات التى تقوم بها من أجل إصلاح الأمور بينكما واستقرار العلاقة، اخبره أنك لن تتنازل عنه وأنك تريده شريكًا لحياتك مدى الحياة.

مهنيًا: يجب عليك مولود برج الأسد لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد، واحرص على ألا تؤخر المهام المطلوبة منك وتخلص من الإهمال والكسل حتى لا تتعرض للمواقف المحرجة أمام الزملاء.
>صحيًا: تأثرت مولود برج الأسد لياقتك البدنية بالسلب بسبب إهمالك لممارسة التمارين الرياضية، احرص على العودة لأداء تلك اللتمارين فهى التى تمنحك النشاط والحيوية وتحافظ على حالتك الصحية.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج الأسد اليوم:


>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الأسد اليوم أن الوصول إلى القمة ليس سهلاً، ولكن الأصعب أن تبقى فيها، فحاول أن تحافظ على ما قدمته من إنجازات وما وصلت إليه من نجاحات فى المجالات المهنية، ولا تجعل العادات السيئة تؤثر على حياتك.

كما أن الخلافات التى حدثت بينك وبين أشخاص آخرين ستؤدى إلى إصابتك بالتوتر حيث تفقد القدرة على إقناعهم، وترى ماجى فرح أنك لابد أن تتجنب المواقف التى قد تؤدى إلى النزاعات والخلافات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى