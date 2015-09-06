حظك اليوم برج الأسد الأحد 2015/9/6

حظك اليوم لبرج الأسد:

>عاطفيًا: يرى الحبيب اليوم المجهودات التى تقوم بها من أجل إصلاح الأمور بينكما واستقرار العلاقة، اخبره أنك لن تتنازل عنه وأنك تريده شريكًا لحياتك مدى الحياة.

مهنيًا: يجب عليك مولود برج الأسد لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد، واحرص على ألا تؤخر المهام المطلوبة منك وتخلص من الإهمال والكسل حتى لا تتعرض للمواقف المحرجة أمام الزملاء.

>صحيًا: تأثرت مولود برج الأسد لياقتك البدنية بالسلب بسبب إهمالك لممارسة التمارين الرياضية، احرص على العودة لأداء تلك اللتمارين فهى التى تمنحك النشاط والحيوية وتحافظ على حالتك الصحية.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج الأسد اليوم:

>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الأسد اليوم أن الوصول إلى القمة ليس سهلاً، ولكن الأصعب أن تبقى فيها، فحاول أن تحافظ على ما قدمته من إنجازات وما وصلت إليه من نجاحات فى المجالات المهنية، ولا تجعل العادات السيئة تؤثر على حياتك.

كما أن الخلافات التى حدثت بينك وبين أشخاص آخرين ستؤدى إلى إصابتك بالتوتر حيث تفقد القدرة على إقناعهم، وترى ماجى فرح أنك لابد أن تتجنب المواقف التى قد تؤدى إلى النزاعات والخلافات.