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حظك اليوم برج الميزان الأحد 2015/9/6

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حظك اليوم برج الميزان الأحد 2015/9/6 حظك اليوم برج الميزان الأحد 2015/9/6
برج الميزان
>يشعر مواليد برج الميزان اليوم ببعض من الملل، حاول أن تقوم بكسره عن طريق اكتشاف هواية جديدة أو قراءة كتاب تفضله، أو مناقشة موضوع يثير الاهتمام لك.

يجب عليك مولود برج الميزان أن تعزز ثقتك فى نفسك بشكل أكبر، وأن تعيد التفكير فى الأشياء بشكل أعمق وأوضح.

يصل إليك خبر جيد اليوم يشعرك ببهجة كبيرة، ربما يكون وصول شخص عزيز عليك أو نقود فى الطريق إليك.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج الميزان اليوم
>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الميزان اليوم على المستوى العملى والمهنى تقضى اليوم فترة ناجحة على مستوى العمل، وتحصل على المكاسب غير المتوقعة، ويعود الفضل فى هذا الأمر إلى المجهودات التى قمت بها سابقًا.

وعلى الصعيد العاطفى حاول مولود برج الميزان أن تعيش يومك العاطفى بالمشاعر الصادقة، واحرص على التركيز فى الأمور المستقبلية ولا تفكر فى الماضى حتى لا تشعر بالانزعاج.

وأخيرًا على المستوى الصحى أعصابك مرهقة للغاية بسبب التفكير فى عدة أمور، فحاول البحث عن الهدوء، لأنه سيواجهك العديد من المفاجآت الفترة المقبلة.
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مصر 365

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