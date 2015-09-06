حظك اليوم للأبراج الفلكية ليوم الأحد 2015/9/6

>نتيجة لوجود الشمس فى برج العذراء اليوم قد ترى نتائج ملموسة فى العمل، والتى تعطيك دوافع كبيرة للعمل بنفسية مريحة ونقاء ذهنى واضح.

يجب على مولود برج العذراء اليوم مواجهة أى مشكلات أو عقوبات، ويبتعد عن الهروب الذى لا يحل.

>الإصرار والإلحاح هو جزء من الطموح الذى يؤدى إلى النجاح، فأنت لديك الكثير من الأفكار المميزة التى تمنحك الفرصة للوصول إلى الأهداف التى تضعها نصب عينيك، فاحرص على تحقيق هذا الهدف قبل فوات الأوان وضياع الفرصة.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج العذراء اليوم

>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج العذراء اليوم من الناحية العاطفية تجد استقرارًا ملحوظًا، ولكن يشوبه بعض الروتين الشديد الذى ينتاب العلاقة بينك وبين حبيبك، فحاول العمل على تجديد العلاقة بينكم.

>وعلى الصعيد العملى والمهنى لديك فرصة كبيرة لتحقيق أحد أهدافك فى العمل، وتنتظرك فرصة كبيرة للربح حاول استغلالها بشكل صحيح فحاول أن تحرص على اتباع التعليمات، وأن تقلل من الأخطاء.

>وأخيرًا على المستوى الصحى يجب على مواليد برج العذراء اليوم أن يتخلص من كل ما يقلقه نفسيًا ويسعى إلى الراحة التى لم تقابله منذ فترة، والبعد عن التوتر المعروف عند أصحاب هذا البرج.

حظك اليوم برج الثور

>يرغب برج الثور اليوم فى تعلم بعض الأشياء الجديدة، كما تضع جدول زمنى لك لتنجز فيه بعض المهام المختلفة.

لديك العديد من الأفكار التى ستقوم بطرحها اليوم والتى سوف تنال إعجاب من حولك.

>كما ينتظر مولود برج الثور اليوم التعرف على شخوص جديدة قد تدخل مجال حياته، ما يجعل لديه شعور كبير بالمغامرة تجاه هذا الشخص.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج الثور اليوم

>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الثور على المستوى العملى والمهنى مواجهة بعض العقوبات الطفيفة لذلك يجب اتباع التعليمات بدقة متنهية، حاول خلق فرص جديدة إيجابية تساعدك على إتمام مهامك.

>وعلى الصعيد العاطفى حاول مولود برج الثور أن تشعر حبيبك بمشاعرك تجاهه بشكل أكبر وأوضح ما عليه الآن فهو فى حاجة إلى ذلك.

وأخيرًا على المستوى الصحى حاول الالتفات أى جسدك والاهتمام به، ممارستك للتمرينات الرياضية هى التى تساعدك على خسارة الوزن الزائد واستعادة اللياقة البدنية وتحسين مزاجك، فاحرص على الحفاظ عليها.

حظك اليوم برج الحوت

>يشعر مواليد برج الحوت اليوم بطاقة كبيرة، والتى قد تأتى بشكل سلبى بعض الشىء فيشعر بالتوتر، لأنه يريد إنجاز العديد من الأشياء فى وقت واحد، فحاول التغلب على هذا التوتر.

ما يغلب على مولود برج الحوت اليوم التفكير الزائد حول ما قمت به سابقًا، وفى مستقبلك القادم، فقم بترتيب أفكارك، وتحديد ما تريد كسبه من قدرات وما لا تحتاجه.

وأخيرًا حاول تعزيز ثقتك بنفسك بشكل أكبر، والثقة فى قدراتك التى تملكها.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج الحوت اليوم

>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الحوت اليوم على الصعيد العملى والمهنى بعض المشاكل الصغيرة التى سريعًا ما يتم حلها، فحافظ على ثقتك وهدوء من توترك، كما يشغلك بعض الأمور المادية فأختر أولوياتك.

> وعلى المستوى العاطفى يجب عليك عزيزى مولود برج الحوت أن تعمق الفهم بينك وبين الشريك بشكل أكبر حتى تصل إلى الكمال المطلوب.

وأخيرًا على الصعيد الصحى تستمتع برشاقة وصحة جيدة خلال هذه الأيام فقم باستغلالها بشكل جيد.

حظك اليوم برج الدلو

>يفكر مولود برج الدلو كثيرًا خاصة فى كيفية التعامل مع الأمور الجديدة خاصة مع وجود بعض المشروعات التى تأخذ جزءًا من اهتمامك.

تحتاج إلى راحة كبيرة ربما تلاقيها اليوم فى عشاء أو حفل رومانسى هادئ للغاية يكسر الروتين الذى مررت به فى الأيام الماضية.

تستطيع إثبات ذاتك فى العمل، ولكن الحساسية الكبيرة التى تتعامل بها مع الزملاء قد تعرضك للإحراج فى بعض الأمور.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج الدلو اليوم

>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الدلو اليوم على الصعيد المهنى والعملى تقدم واضح لك فى العمل، وتسير على خطى ثابتة وقوية.

أما على المستوى العاطفى لدى مولود برج الدلو خطط واضحة ومستقبلية يقوم بتنفيذها مع الشريك، يجعل حياتكم تسير بشكل جيد للغاية فحافظ عليها.

وأخيرًا على المستوى الصحى ربما تعانى اليوم من وعكة صحية طفيفة، ولكنك سرعان ما تتلاشى خلال المساء، فلا داعى للقلق فلن تؤثر على حالتك الصحية.

حظك اليوم برج القوس

>يشعر مواليد برج القوس بطاقة إيجابية لا بأس بها، يقابلها غموض فى بعض الأشياء التى ستقابلها فى يومك، لكنها سريعًا ما ينكشف أمامك كل الأمور.

تلجأ لبعض الأمور التى تجاهلتها فى العمل من وقت مضى، ستكون هى أنسب الحلول لبعض مشكلاتك التى ستطرأ عليك.

كما يجب على مولود برج القوس الالتفات إلى صحته وعدم إهمالها فهى بحاجة شديدة إلى عناية.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج القوس

>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج القوس على المستوى المهنى والعملى تحاول كثيرًا إثبات نفسك وقدراتك فى العمل لتكون محل ثقة وتصبح عند حسن ظن رؤسائك بك، لذلك تقوم بأداء المهام الموكلة إليك.

وعلى الصعيد العاطفى تبادل الثقة بين الحبيبين من أهم أسس العلاقة الطيبة، فحاول أن تكتسب ثقة الحبيب واحذر من ارتكاب الأخطاء التى تشعره بالانزعاج.

وأخيرًا على المستوى الصحى يمر مواليد برج القوس بمرحلة من الضيق النفسى تشعرك بأنك لست على ما يرام، فربما تحتاج إلى الراحة والاسترخاء وسوف تصبح فى حالة أفضل.

حظك اليوم برج العقرب

>يشعر اليوم مولود برج العقرب بالضيق بعض الشىء، وتحاول عزل نفسك من الناس، لكن يجب عليك التفاعل بشكل كبير حتى ينتهى هذا الشعور.

يجب عليك التحلى بالصبر اليوم، وأن تنقى كلماتك مع من تتعامل معهم، وتجنب أى صراعات مع من هم حوليك حتى لا تخسر شيئا، حاول اليوم أن تقوم بحل أى أزمات أو تجنبها.

وأخيرًا مولود برج العقرب تحتاج إلى عطلة طويلة وسفر فحاول البحث عنهم، فذلك سيساعدك على التخلص من أى شعور سلبى.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج العقرب اليوم

>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج العقرب اليوم على المستوى المهنى والعملى عليك أن تشارك فى فريق عمل ناجح لتتمكن من إصلاح الأمور مع الزملاء، وتستطيع مواصلة إنجازاتك والتقدم نحو تحقيق الأهداف.

وعلى المستوى العاطفى يقع حاليًا مولود برج العقرب فى علاقة جديد، والتى تساعده فى التخلص من بعض الأزمات والتوتر الذى يمر به بشكل كبير، فحاول الحفاظ عليها، لكن يجب التفكير بعمق واختيار الطريق الصحيح قبل الارتباط حتى تحصل على الاستقرار.

وأخيرًا على المستوى الصحى تصاحبك بعض الآلام الخفيفة، يجب عليك استشارة الطبيب فيما تشعر به حتى لا تطور الأمور.

حظك اليوم برج الميزان

>يشعر مواليد برج الميزان اليوم ببعض من الملل، حاول أن تقوم بكسره عن طريق اكتشاف هواية جديدة أو قراءة كتاب تفضله، أو مناقشة موضوع يثير الاهتمام لك.

يجب عليك مولود برج الميزان أن تعزز ثقتك فى نفسك بشكل أكبر، وأن تعيد التفكير فى الأشياء بشكل أعمق وأوضح.

يصل إليك خبر جيد اليوم يشعرك ببهجة كبيرة، ربما يكون وصول شخص عزيز عليك أو نقود فى الطريق إليك.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج الميزان اليوم

>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الميزان اليوم على المستوى العملى والمهنى تقضى اليوم فترة ناجحة على مستوى العمل، وتحصل على المكاسب غير المتوقعة، ويعود الفضل فى هذا الأمر إلى المجهودات التى قمت بها سابقًا.

وعلى الصعيد العاطفى حاول مولود برج الميزان أن تعيش يومك العاطفى بالمشاعر الصادقة، واحرص على التركيز فى الأمور المستقبلية ولا تفكر فى الماضى حتى لا تشعر بالانزعاج.

وأخيرًا على المستوى الصحى أعصابك مرهقة للغاية بسبب التفكير فى عدة أمور، فحاول البحث عن الهدوء، لأنه سيواجهك العديد من المفاجآت الفترة المقبلة.

حظك اليوم برج الجدى

>مولود برج الجدى معرض للخطر من خلال محاولاتك لتحقيق أهدافك بطريقة عدوانية وهذا يصيبك بالتوتر، لذلك يجب عليك التوقف وإعادة التفكير فى الأمور المهمة بالنسبة لك، حاول أن تعود خطوة للخلف لمراجعة بعض الأمور.

حاول ألا تنخدع فى بعض الأشخاص، وثق فى حدسك، وكن بقرب من يهتم لشأنك وللمقربين.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج الجدى

>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الجدى اليوم على المستوى المهنى والعملى لا تسعى إلى المغامرة فى مجال العمل اليوم، فربما تعود عليك تلك المغامرة بالخسارة، حاول أن تنظم أمورك حتى تصل إلى مرادك قبل فوات الأوان.

وعلى الصعيد العاطفى تعلم مولود برج الجدى أن الحب هو علاقة بين طرفين، وحبيبك لديه استعداد لأن يفعل الكثير من أجل أن يراك سعيدًا، فماذا ستفعل أنت من أجله، حاول أن تعامله على الأقل بنفس أسلوبه.

وأخيرًا على المستوى الصحى تشعر بالتحسن الملحوظ فى حالتك الصحية، وينتابك الشعور بالاستقرار، فحاول الاستفادة من النظام الغذائى السليم الذى يساعدك على استعادة لياقتك البدنية.

حظك اليوم لبرج الأسد

>عاطفيًا: يرى الحبيب اليوم المجهودات التى تقوم بها من أجل إصلاح الأمور بينكما واستقرار العلاقة، اخبره أنك لن تتنازل عنه وأنك تريده شريكًا لحياتك مدى الحياة.

مهنيًا: يجب عليك مولود برج الأسد لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد، واحرص على ألا تؤخر المهام المطلوبة منك وتخلص من الإهمال والكسل حتى لا تتعرض للمواقف المحرجة أمام الزملاء.

صحيًا: تأثرت مولود برج الأسد لياقتك البدنية بالسلب بسبب إهمالك لممارسة التمارين الرياضية، احرص على العودة لأداء تلك اللتمارين فهى التى تمنحك النشاط والحيوية وتحافظ على حالتك الصحية.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج الأسد اليوم

>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الأسد اليوم أن الوصول إلى القمة ليس سهلاً، ولكن الأصعب أن تبقى فيها، فحاول أن تحافظ على ما قدمته من إنجازات وما وصلت إليه من نجاحات فى المجالات المهنية، ولا تجعل العادات السيئة تؤثر على حياتك.

كما أن الخلافات التى حدثت بينك وبين أشخاص آخرين ستؤدى إلى إصابتك بالتوتر حيث تفقد القدرة على إقناعهم، وترى ماجى فرح أنك لابد أن تتجنب المواقف التى قد تؤدى إلى النزاعات والخلافات.

حظك اليوم برج السرطان

>عاطفيًا: المشكلات التى تواجهها مولود برج السرطان فى العمل قد تؤثر على العلاقة العاطفية، وهذا الأمر يؤثر سلبًا على حياتك مع الشريك، فحاول أن تنسق الوقت بين العمل والحياة الشخصية.

مهنيًا: لا تنظر بتشاؤم إلى الأحداث التى تحدث اليوم عكس ما كنت تتوقع، فقد تعترض طريقك اليوم بعض العقبات اليوم ولكن لا تيأس واحرص على تخطيها بالتأنى فى التفكير.

صحيًا: يشعر مواليد برج السرطان اليوم بالتحسن فى الحالة النفسية وتتمكن من تخطى الضغوط التى كنت تعانى منها، ويساعدك على ذلك أحد الأصدقاء المقربين.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج السرطان اليوم:

>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج السرطان اليوم أنك تشعر بالقلق الدائم نتيجة الخوف من الفشل، ولكنها تنبهك إلى أن الخوف من الفشل يعنى الفشل أو قد يكون السبب الأساسى فى الفشل، لذلك تنصحك ماجى فرح أن تضع أمامك أهدافًا واضحة واسعى إلى تحقيقها، واصنع ما شئت دون التقييد بأى شىء، واعلم أن إنجاز مهمة واحدة أفضل من الانشغال بالكثير من المهام وعدم تنفيذ أي منها.

هناك العديد من الأمور التى تؤثر على حالتك المزاجية فربما تواجه العديد من العقبات التى تعكر صفو مزاجك، حاول أن تسترخى واحصل على الهدوء وشارك الأمر مع أحد الأشخاص الذين تثق بهم وتعتمد عليهم فى مثل تلك الأمور.

حظك اليوم لبرج الجوزاء

>عاطفيًا: يجب عليك مولود برج الجوزاء ألا تجعل العمل والأصدقاء يأخذان وقتك ويؤثران على علاقتك بالحبيب، واحرص على أن تعوضه فترات غيابك بسبب السفر حتى لا تحدث مشكلات بينكما تؤثر على العلاقة.

مهنيًا: أنت الآن فى مرحلة حساسة فى مجال العمل ومحط أنظار العديد، فحاول الحفاظ على مستوى أدائك الجيد حتى تتمكن من الوصول إلى ما تطمح إليه.

صحيًا: الحالة الصحية لمواليد برج الجوزاء مستقرة نوعًا ما، ولكنك فى حاجة إلى إجراء بعض التحاليل والفحوصات الطبية، فلا تهمل القيام بها لمصلحتك.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج الجوزاء اليوم:

>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الجوزاء اليوم أنهم فى حاجه إلى الاهتمام بنفسك، فلابد أن تهتم بتلبية رغباتك ولا تنشغل فى العمل وسير الأيام وتترك نفسك، على الرغم من انك تسعى لإرضاء جميع من حولك إلا أنهم لا يقدرون ما تقوم به ما يدفعك للشعور بالانزعاج، حاول أن تخبرهم حتى إذا لم يريدوا.

إذ لم تستطيع مولود برج الجوزاء تعديل الخطط الغامضة التى وضعتها فسوف تحدث بعض الأمور غير المرغوب فيها فى مجال العمل، وتنصحك ماجى فرح أن تعرض على الرؤساء والزملاء فى العمل خطة عمل واضحة حتى يتمكنوا من مساعدتك إذا كنت تثق فى قدراتهم.

حظك اليوم لبرج الحمل

>عاطفيًا: لن تستطيع مولود برج الحمل تحمل البعد عن الشريك فحاول أن تتحدث معه بخصوص المشكلة التى تقع بينكما وسوف تصل بهدوء وحكمة إلى الحل الأمثل.

مهنيًا: لدى مواليد برج الحمل شعور بالطاقة الإيجابية التى تساعدك على إنجاز المهام بشكل متميز يسعد به رئيسك فى العمل، حاول استغلال تلك الطاقة فى تنفيذ الخطط التى وضعتها.

صحيًا: على الرغم من تحسن حالة الطقس واعتدال الأجواء إلا أنك ستشعر اليوم بحالة من الضعف وعدم القدرة على الخروج، استرح وتناول الأدوية اللازمة لتتخلص من المرض.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج الحمل اليوم

>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الحمل اليوم أن الطاقة الإيجابية التى تحيط بك اليوم ستساعدك على الوصول إلى الأهداف التى تسعى إليها، وسوف تسمع اليوم أخبارًا جديدة ستسعد بها وتمنحك الشعور بالارتياح، ولكن ماجى فرح تحذرك من أن تشغلك السعادة عن الحفاظ على التقدم فى العمل.

يبدو أن هناك العديد من المواقف التى مررت بها قديمًا لا تزال تؤثر عليك حتى اليوم، لا تدع الإحباط يتمكن منك حتى لا يؤثر هذا الأمر على مستقبلك، حاول التحلى بالثقة حتى تنتصر على الخصور وتتجاوز المشكلات التى تواجهك فى حياتك، وتنصحك ماجى فرح أن تطلب العون من أحد الأصدقاء الموثوق بهم إذا لزم الأمر.

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