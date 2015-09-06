بالصور.. "المؤتمر" بالإسكندرية يبدأ معركة الانتخابات بجولات ميدانية

بدأ أحمد مهنى، الأمين العام لحزب المؤتمر بالإسكندرية، والمرشح على المقعد الفردى لدائرة الرمل، الدعاية الانتخابية له بجولات ميدانية بين أهالى الدائرة، حيث التقى ببعض الاهالى منطقة أبو سليمان بالرمل لتهنئة الأهالى وشبابها بأفراحهم.

كما عقد لقاء على أحد المقاهى بمنطقة باكوس وذلك للاستماع إلى الأهالى لمناقشتهم فى حلول لمشاكلهم المختلفة.

يذكر أن حزب المؤتمر قد تقدم بـ6 مرشحين، وهم حسين تاعب - العامرية وبرج العرب، عدلى خيرالله - الدخيلة، فكرى عامر - محرم بك، ولى الدين إبراهيم - العطارين واللبان، سامح السايح - المنتزه، أحمد مهنى - الرمل.



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