أخبار عاجلة

مساء الأنوار: تعليق مدحت شلبي على هجوم أحد لاعبي الزمالك ضد ك. محمد حلمي -
مساء الأنوار: مقابلات مع بعض لاعبي سموحة قبل لقاء لقاء بيدفيست -
بالصور.. موقع سقوط سيارة "عروسي الدقهلية" في "بحر دكرنس" -
مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : نمول الصيادين لتسهيل عملهم ولا نحصل على أي دعم من الدولة -
حول العالم في 24 ساعة -
اختفاء شاب قبل زفافه بأيام في أسيوط -
قاعة الزفاف تتحول لـ"سرداق عزاء".. انتشال جثماني العروسين من بحر دكرنس -
مساء dmc - عبد الحفيظ حسين : الأسعار لم ترتفع ولكن قيمة الجنيه هي التي إنخفضت -
فيديو| مواطن يشتري سلحفاة من بائع سمك.. ويكتشف أنها ثروة قومية -
مدير «مستشفى جمصة» يعلق على واقعة الفيديوهات الجنسية للممرضات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

جامعة القناة تبحث مع رئيس "الإسماعيلى" حفل افتتاح أسبوع شباب الجامعات

Google+ Print
جامعة القناة تبحث مع رئيس "الإسماعيلى" حفل افتتاح أسبوع شباب الجامعات جامعة القناة تبحث مع رئيس "الإسماعيلى" حفل افتتاح أسبوع شباب الجامعات
استقبل الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس العميد محمد أبو السعود رئيس النادى الإسماعيلى، حيث بحثا الترتيبات النهائية لإقامة حفل افتتاح أسبوع شباب الجامعات العاشر والذى تستضيفه جامعة قناة السويس، اعتبارا من السبت القادم 12 سبتمبر ويقام حفل الافتتاح على استاد الاسماعيلية فى السابعة مساء تحت رعاية رئيس الجمهورية .

وحضر اللقاء كل من الدكتور طارق رحمى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتورة ناهد مصطفى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور عاطف أبو النور نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتورة وفاء عبد العظيم عميد كلية التمريض والدكتور سامى عكر عميد كلية التربية الرياضية بالعريش ومحمد النساج أمين عام الجامعة واللواء فتحى بلبل المدير التنفيذى النادى الإسماعيلى واللواء عماد عبد المولى المستشار العسكرى للمحافظة والكابتن أحمد صالح مدير عام إدارة الرياضة بجامعة قناة السويس.

وأعرب الدكتور ممدوح غراب عن شكره لرئيس النادى الإسماعيلى على الخدمات المقدمة للجامعة لإقامة حفل الافتتاح على الملعب الرئيسى، وقال: إن هناك تعاونا كبيرا بين الجامعة والنادى الإسماعيلى، وأنه تقرر إجراء الكشف الطبى والفحوصات الطبية والقياسات للاعبى الإسماعيلى بالمستشفى الجامعى خدمة النادى الإسماعيلى وكذلك الناشئين بالنادى.

وأكد العميد أبو السعود أن كافة إمكانات النادى الإسماعيلى تحت تصرف إدارة الجامعة لإقامة البروفات اعتبارا من الأحد 6 سبتمبر، وأن الكل يتمنى أن يخرج أسبوع شباب ناجح يليق بالإسماعيلية وجامعة قناة السويس.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365