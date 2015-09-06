جامعة القناة تبحث مع رئيس "الإسماعيلى" حفل افتتاح أسبوع شباب الجامعات

استقبل الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس العميد محمد أبو السعود رئيس النادى الإسماعيلى، حيث بحثا الترتيبات النهائية لإقامة حفل افتتاح أسبوع شباب الجامعات العاشر والذى تستضيفه جامعة قناة السويس، اعتبارا من السبت القادم 12 سبتمبر ويقام حفل الافتتاح على استاد الاسماعيلية فى السابعة مساء تحت رعاية رئيس الجمهورية .

وحضر اللقاء كل من الدكتور طارق رحمى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتورة ناهد مصطفى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور عاطف أبو النور نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتورة وفاء عبد العظيم عميد كلية التمريض والدكتور سامى عكر عميد كلية التربية الرياضية بالعريش ومحمد النساج أمين عام الجامعة واللواء فتحى بلبل المدير التنفيذى النادى الإسماعيلى واللواء عماد عبد المولى المستشار العسكرى للمحافظة والكابتن أحمد صالح مدير عام إدارة الرياضة بجامعة قناة السويس.

وأعرب الدكتور ممدوح غراب عن شكره لرئيس النادى الإسماعيلى على الخدمات المقدمة للجامعة لإقامة حفل الافتتاح على الملعب الرئيسى، وقال: إن هناك تعاونا كبيرا بين الجامعة والنادى الإسماعيلى، وأنه تقرر إجراء الكشف الطبى والفحوصات الطبية والقياسات للاعبى الإسماعيلى بالمستشفى الجامعى خدمة النادى الإسماعيلى وكذلك الناشئين بالنادى.

وأكد العميد أبو السعود أن كافة إمكانات النادى الإسماعيلى تحت تصرف إدارة الجامعة لإقامة البروفات اعتبارا من الأحد 6 سبتمبر، وأن الكل يتمنى أن يخرج أسبوع شباب ناجح يليق بالإسماعيلية وجامعة قناة السويس.