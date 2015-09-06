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القبض على عامل وميكانيكى هاربين من 106 أحكام قضائية فى الإسماعيلية

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القبض على عامل وميكانيكى هاربين من 106 أحكام قضائية فى الإسماعيلية القبض على عامل وميكانيكى هاربين من 106 أحكام قضائية فى الإسماعيلية
تمكنت الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية بالاشتراك مع مباحث تنفيذ الأحكام بالمديرية، من القبض على عامل وميكانيكى هاربين من 106 حكما قضائيا فى الإسماعيلية.

تلقى اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من اللواء محمود خليل مدير المباحث يفيد بقيام ضباط الإدارة بالاشتراك مع مباحث تنفيذ الأحكام من القبض على المدعو (س . ى . د ) 61 سنة عامل مقيم صدفة ـ أسيوط مطلوب التنفيذ عليه فى 60 حكما قضائيا ( 39 مستأنف، 21 جزئى ) بلغ إجمالى مدة العقوبة فيهم الحبس لمدة 100 سنة بتهم "سرقة، مخدرات، ضرب، خيانة أمانة"، حال تواجده بإحدى المزارع بناحية جلبانة ــ دائرة قسم القنطرة شرق والمدعو (م. ع .ع ) 42سنة ميكانيكى مقيم الشيخ زايد ــ دائرة قسم ثالث مطلوب التنفيذ عليه فى 46 حكما قضائيا بلغ إجمالى مدة العقوبة فيهم الحبس لمدة 35 سنة بتهم "تبديد، ضرب، مشاجرة، مخدرات".

تم التحفظ على المتهمين وتحررت لهما المحاضر اللازمة بواقعة القبض وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما.

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مصر 365