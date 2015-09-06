ضبط شاب يتخذ من منزله وكرا لممارسة الرذيلة مع الشواذ بمدينة نصر

داهمت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، وكرا لممارسة الأعمال المنافية للآداب يديره بعض الشباب الشاذ فى مدينة نصر.

كانت معلومات وردت لضباط مباحث الآداب، مفادها بقيام شاب بإدارة مسكنة وكرا لممارسة الأعمال المنافية للآداب واستقطاب الشاب من راغبى الشذوذ الجنسى بمقابل مالى، عقب تقنين الإجراءات القانونية، أكدت التحريات صحة الواقعة.

انتقلت قوة أمنية وتمكنت من ضبط شاب بصحبته آخر أثناء ممارسة الأعمال المنافية للآداب، وتم تحريز الملابس الداخلية، وبعض المنشطات الجنسية، وبمواجهته اعترف بممارسة الشذوذ منذ عده أشهر، لعجزه عن العمل، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.