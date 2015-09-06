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القبض على 5 أشخاص يتاجرون فى الحشيش بالإسماعيلية

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القبض على 5 أشخاص يتاجرون فى الحشيش بالإسماعيلية القبض على 5 أشخاص يتاجرون فى الحشيش بالإسماعيلية
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، من القبض على 5 أشخاص بحوزتهم حشيش وأقراص مخدرة بقصد الاتجار.

تلقى اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من اللواء محمود خليل مدير المباحث الجنائية يفيد بقيام ضباط مباحث المخدرات بالاشتراك مع ضباط الأقسام وضباط إدارة البحث الجنائى وضباط الأقسام والمراكز، بالقبض على المدعو (س. م .ع ) 39 سنة عاطل مقيم الشهداء ــ دائرة القسم مسجل شقى خطر فئة أ " فرض سيطرة " وبحوزته عدد ( 12 ) قطعة من مخدر الحشيش وزنت جميعها حوالى ( 30 جراما )، وسلاح أبيض " مطواة " ومبلغ مالى قدرة 520 جنيها والمدعو (ص. ع. م) 31 سنة عاطل مقيم عرايشية ــ دائرة القسم مسجل شقى خطر فئة ج " سرقات عامة " وبحوزته قطعة من مخدر الحشيش وزنت حوالى ( 40 جراما )، وسلاح أبيض " مطواة " ومبلغ مالى قدرة 635 جنيها.

كما تم ضبط المدعو (م. م .س سن) 35 تاجر ملابس مقيم أم عزام ــ دائرة المركز وبحوزته عدد ( 50 ) قرص مخدر ( تامول ) المدرج بجدول المخدرات فئة أ، ومبلغ مالى قدرة 80 جنية والمدعو ( م. أ .م ) 22 سنة عاطل مقيم الشيخ زايد ــ دائرة القسم وبحوزته عدد ( 6 ) قطعة من مخدر الحشيش وزنت جميعها حوالى ( 70 جراما )، وسلاح أبيض " شفرة موس " ومبلغ مالى قدرة 50 جنيها والمدعو (م. م. م ) 29 سنة عاطل مقيم عرايشية مصر ــ دائرة قسم ثان وبحوزته عدد ( 9 ) قطعة من مخدر الحشيش وزنت جميعها حوالى ( 120 جرام )، ومبلغ مالى قدرة 80 جنيها.

اعترف المتهمون بحيازتهم للمضبوطات بقصد الاتجار، تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتحررت لهم المحاضر اللازمة وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

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مصر 365

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