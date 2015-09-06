ارتفاع أعداد المتقدمين للبرلمان في أسوان إلى 101 مرشحا

ارتفع عدد الذين تقدموا بأوراقهم في أسوان للترشح لمجلس النواب المقبل، إلى 101 مرشحًا بعد تقدم مرشحين اليوم بأوراقهم.

وقال نائب رئيس محكمة أسوان، نائب رئيس اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات بأسوان، المستشار محمد عيسى، إن اللجنة تلقت اليوم أوراق مرشحين فقط، وبذلك يصل عدد المرشحين الذين تقدموا للترشح لبرلمان 2015 بأسوان إلى 101 مرشحا.

وكانت اللجنة تلقت أوراق 76 مرشحًا في اليوم الأول و15 مرشحًا في اليوم الثاني و6 مرشحين في اليوم الثالث ومرشحين في اليوم الرابع ومرشحين في اليوم الخامس، ليصل بذلك عدد المرشحين الذين تقدموا بأوراقهم إلى 101 مرشحا.