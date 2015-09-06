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عميد كلية الدعوة: عدم وجود اختبار قبول تسبب فى تسرب المتشددين إلى المنابر

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عميد كلية الدعوة: عدم وجود اختبار قبول تسبب فى تسرب المتشددين إلى المنابر عميد كلية الدعوة: عدم وجود اختبار قبول تسبب فى تسرب المتشددين إلى المنابر
أكد الدكتور جمال فاروق، عميد كلية الدعوة بجامعة الأزهر، أن الكلية تستقبل طلابًا من مجموع متدنٍ جدًا وبدون اختبارات حقيقية لتقييم المستوى ومعرفة التوجه ما فتح الباب لدخول المتشددين من إخوان وسلفية الى الكليات الشرعية واختراقها.

وطالب فاروق فى تصريح خاص عقب اجتماع له بالأوقاف، بعقد اختبارات حقيقية للقبول بالكليات الشرعية تقيس توجهاتهم وبرامج تدريبية بالمساجد مع دعاة الأوقاف حيث توقف التدريب الدعوى منذ 30 سنة وأصبحت الدراسة نظرية وتوقفت علاقة الطالب بأستاذه وضعف المستوى ونشطت التيارات في استقطاب أساتذة الأزهر فضعف الوسطيون وبرز المتشددون في الأزهر وإن كانت كلية الدعوة تمكنت من الإطاحة بالمتشددين.
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