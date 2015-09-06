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ساويرس:مشروع الإخوان "فنكوش" و"اللى يقولى إنت مسيحى أنا مسلم أكتر منه"

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ساويرس:مشروع الإخوان "فنكوش" و"اللى يقولى إنت مسيحى أنا مسلم أكتر منه" ساويرس:مشروع الإخوان "فنكوش" و"اللى يقولى إنت مسيحى أنا مسلم أكتر منه"
قال رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، مؤسس حزب المصريين الأحرار، إن مشروع النهضة الإخوانى ما هو إلا "فنكوش"، مضيفاً "وهما طلعوا معندهومش دين، ومن يقول إنى مسيحى أقول له إننى مسلم أكثر منك".

وأضاف ساويرس، خلال حوراه مع الكاتب الصحفى خالد صلاح، ببرنامج "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار"، أنه فى عهد الإخوان أرسل له المرشد رسالة نصها "أحسن ليك ما ترجعش " ولكن هو تحداه ورجع إلى بلده، مشيرا إلى أن حزبه لن يضم أعضاء من الحزب الوطنى المنحل سيئى السمعة، لاسيما أن 100 عضو من أعضاء "الوطنى المنحل" المحترمين الذين يمثلون كبار العائلات بالمحافظات تم ضمهم لمرشحى حزب المصريين الأحرار، ورفض ضم أحد المرشحين لأن مثله الأعلى جمال عبد الناصر "الذى أمم الأفواه والصناعة والتجارى ومنع الحرية والديمقراطية"، حسب قوله.

وأوضح رجل الأعمال أن عائلة ساويرس أكبر مستثمر فى مصر، ومن ضمن أكبر دافعى ضرائب، مضيفاً "لو أننى فى البرلمان سأصوت برحيل بعض أعضاء المجموعة الاقتصادية والإبقاء على البعض الآخر"، فيما نوه إلى أن أشقاءه قاطعوه منذ عهد الإخوان حتى الآن بسبب مشاكله مع هذه الجماعة.

ونوه المهندس نجيب ساويرس إلى أن 25 يناير "ثورة" وشبابها أنقياء، لاسيما أنه نصح شباب ثورة يناير عقب الثورة مباشرة بتأسيس حزب حتى لا يسرق الإخوان ثورتهم ولكنهم رفضوا ولم يعملوا بنصيحته، مشيرا إلى أن الإخوان عرضوا عليه منصب وزير ومنصب محافظ القاهرة كرشوة منهم لكنه رفض وعارضهم على هذا.

وأكد "ساويرس" أنه تبرع بـ3 مليارات جنيه لصندوق "تحيا مصر"، والذى يعتبر رئيسه الحالى هو المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، لافتا إلى أنه لن يدعم حملة "لا للأحزاب الدينية" حتى لا تفسر على أنها صراع طائفى، مضيفا: "لكن حزب النور غير قانونى".

وأوضح "ساويرس" أن خسارته فى الإعلام "مأساة وستنتهى قريبا" لأنه خسر من 30 إلى 40 مليون جنيه فى قناة "أون تى فى".


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