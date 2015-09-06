أخبار مصر للساعة10.. 3924 شخصًا وقائمة واحدة تقدموا بطلبات الترشح للبرلمان

نشر الموقع الإلكترونى لـ"اليوم السابع" عدداً من الأخبار الهامة، فى مقدمتها تصريحات المستشار عمر مروان، المتحدث الرسمى للجنة العليا للانتخابات، بأن عدد طالبى الترشح لعضوية مجلس النواب بلغ حتى اليوم 3924 شخصًا، كما تقدمت قائمة واحدة عن دائرة شمال ووسط وجنوب الصعيد وهى قائمة "نداء مصر " بطلبها للجنة انتخابات المحافظة، بمحكمة الجيزة الابتدائية.

وعلى مدار الساعات الماضية، تابع "اليوم السابع" ، تأكيد الحكومة حرصها على إحكام ومراقبة البنزين المدعم، وغيره من المنتجات البترولية المدعومة وضمان وصول الدعم للمستحقين، مشيراً إلى أن تطبيق المنظومة الجديدة لن يؤدى إلى زيادة الأسعار، أو تحديد الكميات، موضحا المهندس إبراهيم محلب أن هذه المنظومة تسهم فى مواجهة الفساد، الذى يتمثل فى تسريب، وتهريب المنتجات البترولية، مشددا على أن مشاركة المواطن ودعمه لهذه المنظومة مهم جداً، لمنع كل صور الفساد فى جميع السلع والمنتجات المدعومة، مؤكداً أن هذه المنظومة تعمل على مراقبة ومتابعة المنتجات البترولية منذ خروجها من مصدرها، وحتى وصولها للمستهلكين، حتى لا تتعرض للإهدار أو السرقة، وبالتالى تسهم فى القضاء على ظاهرة تهريب المواد البترولية. وفيما يلى موجز أخبار العاشرة..

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