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"الصحة": 106 حالات للحجاج ترددت على عيادات البعثة الطبية بمكة والمدينة

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"الصحة": 106 حالات للحجاج ترددت على عيادات البعثة الطبية بمكة والمدينة "الصحة": 106 حالات للحجاج ترددت على عيادات البعثة الطبية بمكة والمدينة
أكد الدكتور هشام عطا رئيس البعثة الطبية المصرية لموسم الحج، أن جميع الحجاج المصريين الذين وصلوا إلى الأراضى حتى الآن يتمتعون بصحة جيدة ولا يوجد بينهم أية أمراض وبائية أو حالات مرضية خطيرة، لافتًا إلى أن عدد الحالات التي ترددت على العيادات التابعة للبعثة الطبية بلغت 106 حالات حتى الآن، منهم 47 حالة بمكة المكرمة، 59 حالة بالمدينة المنورة.

وأشار الدكتور هشام عطا رئيس البعثة الطبية المصرية فى بيان له منذ قليل إلى أن عدد الحالات التي تم دخولها إلى المستشفيات السعودية هى 5 حالات فقط، ما زال يخضع 3 حالات منهم للعلاج بينما خرجت حالتان لتحسنهما ولا يوجد حالات غسيل كلوي حتي الآن، مؤكداً أنه لا يوجد أية حالات وفاة بين الحجاج المصريين حتى الآن.
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مصر 365

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