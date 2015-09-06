أحمد الزند: "أتعهد باقتلاع القضاة المنتمين للجماعة الإرهابية من الوزارة

قال المستشار أحمد الزند، وزير العدل، إن تطويرنادى "مرقيا" كان حلماً، مؤكداً أن هناك مصايف أخرى فى جمصة ورأس البر والغردقة، مطالباً بتخصيص أرض فى شرم الشيخ لافتتاحها مصيفاً للقضاة قائلا": لو قضاة مصر مصيفوش فى شرم الشيخ مين اللى هيصيف فيها"، وأضاف أن هناك مشروعا فى شرق القاهرة بمساحة 100 فدان سيتم تخصيصه للقضاة بها خدمات كبيرة.

ووعد المستشار أحمد الزند وزير العدل باقتلاع القضاة المنتمين للجماعة الإرهابية من الوزارة حتى لا يكون لهم أثر ولا يؤثرون على سير العمل فى الوزارة وفى قضاء مصر، قائلا: "أعدكم باقتلاعهم واحدا واحدا من الوزارة حتى لا يكون لهم أثر".

وأضاف "الزند" خلال كلمته فى افتتاح مصيف نادى القضاة بمراقيا، أنه وعد أن يكون يدا للتطهير ويدا للتطوير فى وزارة العدل، قائلا "نتحدى أن تكون هناك وزارة خالية من هؤلاء الذين كذبوا على الله وخربوا الأوطان، وسفكوا الدماء ولا يوجد لهم مستقبل بمصر".

وأشار الزند إلى أن الرئيس السيسى من أكثر الرؤساء إعزازا وحبا واحتراما لقضاء مصر ولقضاتهم، وإيمانه بالقضاء المصرى لا حدود له.