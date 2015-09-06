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سياسى إماراتى: صاروخ إيرانى استخدمه الحوثيون وراء استشهاد 45 باليمن

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سياسى إماراتى: صاروخ إيرانى استخدمه الحوثيون وراء استشهاد 45 باليمن سياسى إماراتى: صاروخ إيرانى استخدمه الحوثيون وراء استشهاد 45 باليمن
قال عبد القادر عبد الله، أستاذ العلوم السياسية بدولة الإمارات العربية المتحدة، إن الصاروخ الذى تم إطلاقه من قبل الحوثيين كان بالقرب من العاصمة اليمنية صنعاء، موضحًا أن الصاروخ روسى الصنع وتم بيعه الى إيران التى سلمته للحوثيين، مؤكدًا أن الإمارات ستشارك بقوة وحزم بعد استشهاد 45 إماراتيا باليمن وستصمد حتى تحرير اليمن من الاحتلال الإيرانى والحوثى.

وأضاف عبد القادر عبدالله خلال مداخلة عبر سكاى بى مع الإعلامية لميس الحديدى ببرنامجه "هنا العاصمة" المذاع على فضائية "سى بى سى" أن الإمارات شاركت فى معركة الحزم فى اليمن كما شاركت فى الخروج من الأزمة والحرب على الإرهاب كما أنه لم تأت حتى الآن تفاصيل رسمية عن الواقعة.

وأشار إلى أن قوات التحالف حقق انتصارات مهمة بما يعادل صفرية لدولة إيران والحوثيين وهناك تراجع كبير لإيران فى الساحة السورية أيضًا.


>- جنازة شعبية على شهداء الإمارات المشاركين فى التحالف العربى باليمن

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