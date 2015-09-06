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"الأخوين السبكى" يناشدان رئيس الوزراء بالتصدى لقنوات "بير السلم"

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"الأخوين السبكى" يناشدان رئيس الوزراء بالتصدى لقنوات "بير السلم" "الأخوين السبكى" يناشدان رئيس الوزراء بالتصدى لقنوات "بير السلم"
ناشد الأخوان أحمد ومحمد السبكى، المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، التصدى للمحطات التى تسرق الأفلام المصرية وتعرضها على شاشاتها بتردد يبث من خارج البلاد كون ذلك يهدد الإنتاج السينمائى فى البلاد، موضحًا أن هذه المحطات لها مكاتب معروفة فى وتجنى أرباحًا من وراء الإعلانات أكثر مما يحصل عليه المنتجون أو المحطات الرسمية، وتابع: "قنوات بير السلم بتسرق الأفلام.. وصناعة السينما هتقل".

وأضاف أحمد السبكى، خلال حواره ببرنامج "السادة المحترمون" الذى يقدمه الإعلامى يوسف الحسينى عبر فضائية "ontv"، أنه يعمل على صناعة النجوم ثم تأتى الشركات المنافسة وتقوم بخطفهم، مشددًا على أن جميع ما ينتجه أعمال هادفة ومتنوعة، وتابع: "زبون العيد قادم من الأقاليم ويختلف عن جمهور المواسم الأخرى.. وأعمالنا حصلت على جوائز كثيرة".
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>- محمد السبكى: "مش بحب أمثل ولو عاوز هعمل لنفسى بطولة ومحدش ليه حاجة عندى"

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مصر 365

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