أخبار عاجلة

مساء الأنوار: تعليق مدحت شلبي على هجوم أحد لاعبي الزمالك ضد ك. محمد حلمي -
مساء الأنوار: مقابلات مع بعض لاعبي سموحة قبل لقاء لقاء بيدفيست -
بالصور.. موقع سقوط سيارة "عروسي الدقهلية" في "بحر دكرنس" -
مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : نمول الصيادين لتسهيل عملهم ولا نحصل على أي دعم من الدولة -
حول العالم في 24 ساعة -
اختفاء شاب قبل زفافه بأيام في أسيوط -
قاعة الزفاف تتحول لـ"سرداق عزاء".. انتشال جثماني العروسين من بحر دكرنس -
مساء dmc - عبد الحفيظ حسين : الأسعار لم ترتفع ولكن قيمة الجنيه هي التي إنخفضت -
فيديو| مواطن يشتري سلحفاة من بائع سمك.. ويكتشف أنها ثروة قومية -
مدير «مستشفى جمصة» يعلق على واقعة الفيديوهات الجنسية للممرضات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

وزير العدل: تعاطف الغرب مع الطفل السورى الغريق "كذب" لأنهم صناع الإرهاب

Google+ Print
وزير العدل: تعاطف الغرب مع الطفل السورى الغريق "كذب" لأنهم صناع الإرهاب وزير العدل: تعاطف الغرب مع الطفل السورى الغريق "كذب" لأنهم صناع الإرهاب
قال المستشار أحمد الزند، وزير العدل، إن صورة الطفل السورى الغريق التى انتشرت على جميع المواقع وأثارت تعاطف الغرب والدول الأوروبية، فهذا التعاطف كذبًا، مشددًا على أن تعاطف الغرب كذب وتضليل، لأنهم من صنعوا الإرهاب فى العالم.

أضاف "الزند" خلال كلمته فى افتتاح مصيف "مراقيا"، أن الجماعة الإرهابية ما زالت تضع يدها داخل الكونجرس الأمريكى الذى يرفض الاعتراف بأن الإخوان جماعة إرهابية، ويقولون إنها ليست جماعة إرهابية، مطالبًا بمساندة الشرطة والجيش بمواجهة الإخوان والجماعات الإرهابية، لاقتلاعها من جذورها إلى الأبد.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365