وزير العدل: تعاطف الغرب مع الطفل السورى الغريق "كذب" لأنهم صناع الإرهاب

قال المستشار أحمد الزند، وزير العدل، إن صورة الطفل السورى الغريق التى انتشرت على جميع المواقع وأثارت تعاطف الغرب والدول الأوروبية، فهذا التعاطف كذبًا، مشددًا على أن تعاطف الغرب كذب وتضليل، لأنهم من صنعوا الإرهاب فى العالم.

أضاف "الزند" خلال كلمته فى افتتاح مصيف "مراقيا"، أن الجماعة الإرهابية ما زالت تضع يدها داخل الكونجرس الأمريكى الذى يرفض الاعتراف بأن الإخوان جماعة إرهابية، ويقولون إنها ليست جماعة إرهابية، مطالبًا بمساندة الشرطة والجيش بمواجهة الإخوان والجماعات الإرهابية، لاقتلاعها من جذورها إلى الأبد.