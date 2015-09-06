القبض على بائعة متجولة "عضت" إحدى عناصر الشرطة النسائية فى المترو

ألقت شرطة النقل والمواصلات القبض على بائعة متجولة "عضت" إحدى عناصر الشرطة النسائية بمحطة مترو الدمرداش عندما حاولت ضبطها لبيعها اللبان داخل عربات القطار.

بدأت تفاصيل الواقعة، أثناء تواجد العريف هند همام جاد الكريم "شرطة نسائية" على رصيف محطة الدمرداش ضمن القوة المشاركة فى حملة أمنية لضبط الباعة الجائلين والمتسولين، حيث لاحظت تواجد إحدى البائعات داخل عربة السيدات بأحد القطارات المتوقفة على رصيف المحطة، وعندما حاولت ضبطها وإخراجها من داخل العربة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، تعدت الباعة على الشرطية بالسب والضرب وتسببت فى إصابتها بكدمة باليد اليسرى وعضة بالساق اليسرى، وعندما تدخل أمين الشرطة جميل عزت عبدالباسط، تعدت الباعة عليه أيضًا بالضرب وإصابته بعضة بالساعد الأيسر.

تمكنت قوات الأمن من السيطرة على الموقف بمعرفة القوة المتواجدة بالمحطة والتحفظ على البائعة المتجولة، وتبين أنها تدعى "رانيا.ح" 37 سنة، مقيمة بمدينة نصر، وعثر بحوزتها على كيس بلاستيك، بداخله (كمية من اللبان) تستخدمه في استجداء جمهور الركاب ومبلغ مالي 27,50 جنيه.

وأمر اللواء محمد يوسف مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بالكشف عن الباعة المتجولة، حيث تبين أنه سبق اتهامها فى القضية رقم 6939/2000 جنح قسم أول مدينة نصر "مشاجرة"، وأمر بتحويل المصابين للمستشفى لتوقيع الكشف الطبي لبيان عما بهما من إصابات واتخاذ كل الإجراءات القانونية وتحرير المحضر رقم 15/49 أحوال قسم شرطة ثان مترو الأنفاق وجارٍ إرساله بالمتهمة لقسم شرطة الحدائق لقيده وعرضه على النيابة.